Jubiläum beim Ambulanten Palliativteam: Zehn Jahre lang im Dienst am Menschen

Von: Hans Kürzl

Teilen

Bei der Jubiläumsfeier des Ambulanten Palliativteams Fürstenfeldbruck schilderte Dr. Karlheinz von Jan (vorne, 4.v.l.) die Geschichte einer jungen Mutter. © WEBER

Zehn Jahre lang ist das Ambulante Palliativteam Fürstenfeldbruck (APT) im Landkreis und darüber hinaus tätig. Beim Festakt im Churfürstensaal des Klosters erhielten die geladenen Gäste persönliche und auch emotionale Einblicke in den Alltag der Ärzte und Pflegekräfte.

Fürstenfeldbruck - Wie bei der Geschichte einer Mutter von zwei kleinen Kindern, die Dr. Karlheinz von Jan erzählte. Der Arzt berichtete von einer jungen Frau, die im Sterben liegt und die abwechselnd niedergeschlagen, wütend auf sich selbst und traurig ist. „Weil sie ihre Kinder nicht weiter in deren Leben begleiten kann“, erzählte von Jan. Der Palliativmediziner habe in dem Besuch bei der Patienten schließlich von sich erzählt – mit dem Ergebnis, dass die junge Frau ihre Situation angenommen hat.

Dass Palliativmedizin und Palliativ Care Leiden lindern und so eine bestmögliche Lebensmöglichkeit für Menschen auf ihrem letzten Weg schaffen kann, wurde im Laufe des Festabends immer wieder deutlich. „Sie leisten seit vielen Jahren hervorragende Arbeit, einen sehr wertvollen Dienst am Menschen“, betonte Gabriele Off-Nesselhauf, die Sozialreferentin des Landkreises.

Das Palliativteam wirkt mit seinem Handeln über die Region hinaus, in der es tätig ist, sagte Off-Nesselhauf. Neben den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Landsberg werden außerdem noch sechs Kommunen im Starnberger Raum betreut. „Die Mitarbeiter arbeiten sehr professionell und bleiben dabei doch einfühlsam“, so Off-Nesselhauf weiter. Das sei in der heutigen Zeit und angesichts des Leistungsdrucks der Pflegeberufe nicht selbstverständlich.

Welche Intimität und welches Vertrauensverhältnis dies erfordert, schilderte die Palliativpflegefachkraft Rebecca Defain. Sie selbst ist seit der Gründung des Palliativteams dabei. „Es gibt kaum einen Beruf, in dem man einem Menschen körperlich und seelisch so nahekommt.“ Dabei sei es auch sehr wichtig, die Angehörigen zu begleiten – sei es, um ihnen Maßnahmen und Pflegeschritten zu erläutern oder Zeit für ein mitfühlendes Wort zu haben. Allerdings sei das nicht mehr so oft in dem Maße der Fall, wie das in den Anfangsjahren des Palliativteams möglich war. „Heute kennen wir viele Leute nicht mehr ganz so persönlich“, sagte Rebecca Defain.

Den Werdegang des Palliativteams hat der ehemalige Klinik-Chefarzt Rolf Eissele maßgeblich mitgeprägt. APT-Geschäftsführer Helmut Leonhardt würdigte das im Rahmen des Festaktes. Gleichzeitig beschrieb er das Wachsen des Tätigkeitsbereiches. Dazu gehörte unter anderem ab 2017 eine Kooperation mit dem Pflegezentrum Eichenau. Aber es gebe auch weiter Situationen im Alltag, in denen die Bürger dem Thema „Tod und Sterben“ sehr zurückhaltend begegnen, so der APT-Chef. Hans Kürzl