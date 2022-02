Rekord-Coronazahlen in Oberbayern: Erste Lokale müssen zusperren - „Entscheidung wurde mir abgenommen“

Pandemie

Der Landkreis Fürstenfeldbruck verzeichnete am Montag laut RKI die höchste Corona-Inzidenz Deutschlands. Die Zahlen sind durch Statistik-Effekte stark verzerrt. Auswirkungen haben sie dennoch.

Fürstenfeldbruck – Der Olchinger Gastronom Andreas Roth hat bereits die Notbremse gezogen. Der Chef des Cantina y Bar sperrte für zwei Wochen zu. „Die Entscheidung wurde mir eigentlich abgenommen“, sagt er. Zwei seiner 16 Mitarbeiter sind an Corona erkrankt, zwei waren als Kontaktperson trotz Booster freiwillig in Quarantäne.

Die Belegschaft ist laut Roth komplett geimpft. Doch der 35-Jährige wollte es nicht aufs Äußerste ankommen lassen und trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zum „Superspreader“ werden. „Es stecken sich jetzt so viele an. Die Sicherheit und die Gesundheit meines Personals und meiner Gäste geht klar vor.“ Der finanzielle Nachteil wiege da nicht so stark. Vor allem weil die Sperrstunde es den Betrieben mit Abendöffnung ohnehin sehr schwer mache (siehe Seite 4). Auch das Lokal Vierwasser und das Parkcafé in Fürstenfeldbruck machten bereits dicht.

Die Olchinger Volkshochschule wollte eigentlich am Samstag das Wintersemester gebührend mit einem Konzert abschließen. 60 hätten kommen dürfen, 30 waren da. Das sagt leider alles“, meint VHS-Geschäftsführerin Anke Velasquez. Man merke schon, dass die Leute zurückhaltend sind. „Der Hauptgesichtspunkt war, dass die Künstler mal wieder auftreten können.“ Rechnen würde sich das nicht.

Auch das Restaurant Fürstenfelder in Bruck leidet unter den Rekord-Coronazahlen. „In den letzten Tagen kommen noch mehr Stornierungen rein als vorher“, sagt Gerhard Kohlfürst. Das sei vor allem an dem sonst gut frequentierten Sonntagsbrunch messbar, erklärt der Chef des Restaurants in Fürstenfeldbruck.

Ob sein Lokal zusperren muss, macht Kohlfürst von der Personal-Situation abhängig. Aktuell gebe es wenige Corona-Fälle in der Belegschaft. „Ich will meine Mitarbeiter, so gut es geht, beschäftigen und hoffe, dass bald eine Wende in der Pandemie kommt.“ Sein Hotel ist bereits seit Monaten dicht.

Auf der Kippe steht auch das Jubiläumskonzert der Brucker Stadtkapelle, die am 19. und 20. Februar mit zwei Auftritten im Brucker Veranstaltungsforum ihr 25-jähriges Bestehen feiern will. „Wir beobachten die Entwicklung mit Sorge und fahren auf Sicht“, sagt der Vorsitzende Benedikt Trouw. Der Vorverkauf ist angelaufen, aufgrund der Corona-Lage hat man das Konzert ohnehin auf zwei Termine aufgeteilt – wie im Herbst. Damals seien beide Konzerte nahezu ausverkauft gewesen. Nun dürfte sogar die doppelte Besucherzahl kommen. „Wir müssen uns aber natürlich vorbehalten, noch abzusagen“, sagt Trouw. Ein Ersatztermin ist für den 27. März vorsorglich schon gebucht. Dann wird es an diesem Tag zwei Konzert geben, da der Stadtsaal nur an diesem Datum frei ist.

Nichts anhaben kann die Pandemie anscheinend einem TV-Urgestein: Helmfried von Lüttichau, den viele als den „Staller“ von „Hubert & Staller“ kennen, tritt am Samstag im Puchheimer Kulturzentrum PUC auf. „Er ist ein Publikumsmagnet trotz hoher Inzidenz“, sagt Michael Kaller vom Kulturamt. 120 Tickets sind verkauft. Rein dürfen 150 Besucher. „Wir werden aber weniger als 50 Prozent hineinlassen, damit wir für ausreichend Abstand sorgen können.“

Im Veranstaltungsforum Fürstenfeld macht sich die hohe Inzidenz noch nicht bemerkbar. „Der Einzelkartenverkauf ist ohnehin auf niedrigem Niveau“, sagt Leiter Norbert Leinweber. Auch von Künstlern habe es bislang keine Absagen gegeben. „Die Inzidenz hat Aussagekraft und Schrecken verloren“, vermutet Leinweber.

„Wir haben seit Dezember ohnehin nur einen Notbetrieb“, sagt Geschäftsführer Frank Seidl vom Hotel Seidl in Puchheim. Zurzeit sei nur eine einstellige Zahl an Zimmern belegt. Insgesamt hat das Hotel 96 Zimmer. „Die hohen Inzidenzen* machen das Kraut jetzt auch nicht mehr fett“, sagt Seidl.

Tatsächlich bleibt die Zahl der Infizierten hoch. Laut Landratsamt wurden übers Wochenende 1902 Personen positiv auf Corona getestet, darunter je ein Bewohner eines Altenheims in Puchheim und einer Asylunterkunft in Germering. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag nach örtlichen Berechnungen bei 3965,45 pro 100 000 Einwohnern. In der Kreisklinik werden 19 Patienten mit oder wegen Covid behandelt. Keiner von ihnen muss beatmet werden.

