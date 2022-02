Zwei Jahre Corona-Marathon und kein Ende

Von: Tobias Gehre

Das Coronavirus verändert sich weiter: Der Omikron-Subtyp BA.2 hat sich in Dänemark bereits durchgesetzt. Er ist offenbar ansteckender – jedoch vor allem bei Ungeimpften. © Uwe Anspach/dpa

Vor genau zwei Jahren gab es den ersten Coronafall im Landkreis. Während die einen immer wieder in den Lockdown mussten, kämpfen andere seitdem fast ohne Ruhepausen an vorderster Front. Die Pandemie zwingt sie ans Limit zu gehen – und hat so manchen verändert.

Landkreis – Patient Null im Landkreis war ein 52-Jähriger. Der Mann arbeitete beim Automobilzulieferer Webasto im Nachbarlandkreis Starnberg. Dort hatte er sich auch infiziert. Eine Kollegin, die zuvor in China war, hatte das Virus eingeschleppt. Der 52-Jährige wurde ins Klinikum Schwabing gebracht. Er zeigte nur leichte Symptome.

Allein zweite Welle füllt 90 Aktenordner

Für das Gesundheitsamt im Landratsamt beginnt mit den ersten Fällen ein wahrer Marathon – der bis heute anhält. Stand Mittwoch schickte die Behörde gut 40 000 Kontaktpersonen in Quarantäne. Außerdem müssen mehr als 25 700 Infizierte in Isolation. Um dies alles zu bewältigen, rüstet das Gesundheitsamt massiv auf. Zu Beginn der Pandemie gibt es in der Behörde rund 35 Mitarbeiter. Mittlerweile sind es 95. Bei den Kontaktnachverfolgern vom Contact-Tracing-Team (CTT) steigt die Zahl der Mitarbeiter von acht auf 52 Helfer – inklusive Unterstützungskräfte.

Das Management der Pandemie löst einen wahren Verwaltungs-Tsunami im Landratsamt aus. Das CTT muss aus dem Boden gestampft werden, Teams müssen gebildet, Aufgaben priorisiert werden. Zu Beginn läuft vieles noch händisch und analog. So füllen die Vorgänge in der ersten Welle 15 Aktenordner, in der zweiten Welle sind es bereits 90 Stück. Später wird digitalisiert. Zum Einsatz kommen die Datenbank Sormas und das Programm Demis. Außerdem gilt es, permanent neue Mitarbeiter zu akquirieren und zu schulen.

Auch die Teststrecken des Landkreises in Fürstenfeldbruck und Germering baut das Gesundheitsamt mit auf – genauso wie das Impfzentrum. Die vielleicht größte Herausforderung ist, alle Neuerungen, Umstrukturierungen und Neueinstellungen bei laufendem Betrieb unter Volllast über die Bühne zu bringen.

Trotz allem ist die Stimmung im Team des Gesundheitsamtes gut. „Wir muntern uns gegenseitig auf“, erklärt Leiter Dr. Lorenz Weigl. „Allerdings sind wir, ehrlich gesagt, wie viele andere, erschöpft.“ Der Mediziner gibt zu bedenken, dass die hohen Inzidenzen für seine Behörde immens viel Arbeit bedeuten – auch wenn es durch die Omikron-Variante weniger schwere Fälle gibt.

Dass Corona den Landkreis so lange beschäftigen würde, konnte sich auch im Gesundheitsamt niemand vorstellen. Weigl: „Wir alle hatten gehofft, dass mit der Entwicklung der Impfstoffe und dem Impfen der Bevölkerung der Weg aus der Pandemie gefunden ist und dann eine endemische Phase eintritt.“

Die Schulen trifft es mit voller Wucht

Neben dem Gesundheitsamt traf die Pandemie auch die Schulen mit unerwarteter Wucht. Von einem Tag auf den anderen mussten sie dichtmachen und irgendwie auf Distanzunterricht umstellen. „Es gab Momente, in denen man verzweifelt ist und trotzdem alle Kräfte mobilisieren musste“, sagt Boris Hackl, Leiter des Gröbenzeller Gymnasiums. Verwaltungsangestellte hätten Aufgaben der Kontaktnachverfolgung übernommen, Lehrer nicht selten doppelt gearbeitet – einmal in Präsenz und zusätzlich im Distanzun-terricht. „Im Kollegium sind viele an ihre Grenze gegangen“, erinnert sich der Schulleiter. Stolz, sagt Hackl, sei das falsche Wort dafür. Er ist seinen Mitarbeitern einfach dankbar. Aber auch Schüler und Eltern hätten Großes geleistet.

Vor allem die Umstellung auf Distanzunterricht habe vielen einiges abverlangt. „Wir mussten das von einem Tag auf den anderen hinkriegen“, sagt Hackl. Auch schwangere Lehrerinnen durften plötzlich nicht mehr in die Schule. Vier Lehrkräfte seien somit auf einen Schlag weggefallen. Die Lern-Rückstände, die durch all die Maßnahmen entstanden sind, müssten noch immer abgebaut werden.

Der Schulleiter versucht, der ganzen Situation auch etwas Positives abzugewinnen. „Das war ein großer Digitalisierungsschub für die Schule.“ Persönlich nehme er aber auch einiges an Demut mit.

Kuriositäten im Getränkemarkt

Zusperren musste Michael Maier seinen Laden zwar nicht. Doch auch der Leiter des Krämer-Getränkemarkts in Olching wurde von der Pandemie überrollt. Masken besorgen, Desinfektionsmittel ergattern, Abstands-Aufkleber auf dem Boden anbringen, eine Einbahnregelung schaffen: Das Coronavirus stellte Maier und sein Team vor nie gekannte Herausforderungen. Maier hat aber auch Kurioses erlebt. Von einem Zulieferer bekam er zu Beginn der Pandemie auch mal eine Lieferung Toilettenpapier – zu dieser Zeit das wohl begehrteste Produkt der Republik. „Das ging weg wie warme Semmeln“, sagt Maier schmunzelnd.

Lockdown und abgesagte Urlaube bescherten dem Getränkehändler zwischenzeitlich ein sattes Umsatz-Plus. Das Einkaufsverhalten der Kunden habe sich geändert. Viele seien seltener gekommen, hätten dafür aber mehr mitgenommen.

Das Hin und Her bei der Öffnung und Schließung der Gastronomie habe auch beim Getränkeabsatz zu großen Schwankungen geführt. „Es war eine wahre Achterbahnfahrt“, sagt Maier.

