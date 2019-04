Aggressiver Patient schlägt Polizisten 

Fürstenfeldbruck – Ein aggressiver Patient der der psychiatrischen Klinik KBO hat am Samstag zwei Polizisten leicht verletzt.

Die Polizei war alarmiert worden, weil ein 23-jähriger Patient seinen Kopf mehrmals gegen die Glastür der geschlossenen Abteilung geschlagen und vom Personal nicht zu beruhigen war. Auch den ankommenden Polizeibeamten, insgesamt waren zwei Streifen zur Klinik gefahren – zeigte er sich äußerst aggressiv gegenüber. Der aus Mali stammenden Mann reagierte nicht auf die Ansprache und ging laut Polizeibericht „zombiehaft auf die Beamten zu“.

Um einen Angriff abzuwehren und um das Entkommen zu verhindern wurde er von den Beamten an den Armen gepackt und an die Wand gedrückt. Dabei riss er sich los, schlug wild um sich und versuchte in dem anschließenden Gerangel die Pistole eines Beamten aus dem Holster zu ziehen.

Beim Versuch, den 23-Jährigen zu fesseln, erhielt ein Beamter einen Schlag ins Gesicht. Ein weiterer erlitt Abschürfungen am Handgelenk. Schließlich konnte der junge Mann unter großem Kraftaufwand und mit Hilfe weiteren Pflegepersonals überwältigt und fixiert werden. Da er nicht anders zu bändigen war, musste ihm von einem Arzt noch ein Beruhigungsmittel gespritzt werden. Zwei der vier Polizisten erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen.

