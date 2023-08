Stützpunkt für Pflege: Landkreis ist Schlusslicht - „Stützpunkt ist unheimlich viel wert“

Von: Thomas Steinhardt

Wenn Angehörige professionelle Hilfe bei der Pflege suchen, stehen sie bisher oft ziemlich alleine da. (Symbolfoto) © dpa/Mascha Brichta

In fast allen anderen oberbayerischen Landkreisen gibt es sie schon: Pflegestützpunkte. Nun will auch die Region Fürstenfeldbruck einen aufbauen. Über die Sinnhaftigkeit einer solchen Einrichtung herrschte im Kreistag Einigkeit. Über anderes nicht.

Landkreis – Wer je in die Lage kam, für einen Angehörigen eine Pflegestelle oder ambulante Hilfe suchen zu müssen, der weiß: Es könnte passieren, dass man von Pontius zu Pilatus rennt, und es sehr schwierig ist. Die Idee des Pflegestützpunkts ist es, eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen, in der Angebote oder Möglichkeiten gebündelt vorliegen. Für Angehörige könne das äußerst segensreich sein, meinten mehrere Redner im Kreistag.

Die Debatte entzündete sich eher an der Frage des richtigen Zeitpunkts. Denn nach einem Prüfantrag der CSU vor einigen Jahren war ein konkreter Antrag der SPD vor etwa zwei Jahren abgelehnt worden – und jetzt war es die CSU, die den Stützpunkt wieder aufs Tapet brachte.

Hatte es zu Zeiten des SPD-Antrags noch geheißen, dass zu viele Dinge unklar seien, so zeigte sich Landrat Thomas Karmasin (CSU) nun überzeugt: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Damals hatte man die Erstellung eines seniorenpolitischen Gesamtkonzepts und eine Umfrage abwarten wollen. Immerhin Letztere liegt jetzt vor.

Michael Schanderl, Sprecher der FW-Kreistagsfraktion, gestand ein, dass er zunächst auch skeptisch gewesen sei. Das Monitoring auf Bezirksebene zeige aber, dass die Beratung in einem Pflegestützpunkt sehr hilfreich sein könne. In Oberbayern gebe es nur noch zwei Landkreise ohne eine solche Einrichtung, einer davon sei Bruck. Schanderl erinnerte: Auch Bezirkstagspräsident Mederer habe unlängst angemerkt, dass es in Bruck noch keinen Stützpunkt gebe. Rieke Schiele (Grüne) berichtete unterdessen, dass der Sozialbeirat im Landkreis dem Vorhaben positiv gegenüber stehe. Die Frage sei lediglich, wie man die Idee umsetze und wie schnell es zu schaffen sei.

Petra Weber (SPD) hatte im Kreisausschuss zuvor schon erzählt, dass sie angesichts des CSU-Antrags fast einen Herzinfarkt erlitten hätte – nahm dieser der SPD doch deren Thema weg. Weil es (Gott sei Dank, wie alle fanden) aber ja beim „fast“ blieb, zeigte sie sich jetzt auch ein stückweit dankbar für den Vorstoß der Christsozialen. In Oberbayern sei der Kreis Miesbach zusammen mit Bruck das Schlusslicht. „Wir kommen nach dem Schlusslicht, aber wir kommen“, meinte die Sozialpolitikerin.

Die CSU-Kreis- und Bezirksrätin Gabriele Off-Nesselhauf unterstrich, dass der Stützpunkt keine Konkurrenz zu bestehenden Einrichtungen sein werde. Die Erfahrung zeige: Ein solcher Stützpunkt sei unheimlich viel wert. Martin Runge (Grüne) erinnerte angesichts des CSU-Antrags zum jetzigen Zeitpunkt etwas süffisant an die bevorstehende Landtagswahl im Herbst und außerdem, weniger süffisant, an die schlechte Finanzsituation der Kommunen und des Kreises. Die finanzielle Belastung durch den Stützpunkt sei unklar, daher sei ein Beschluss jetzt eine Art Blankoscheck. Runge: „Das ist es uns aber wert.“

Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl fand den Weg zur Abstimmung nicht wirklich lustig. Er fragte, warum jetzt der richtige Zeitpunkt sein solle und dieser nicht schon vor zwei Jahren da gewesen sei. Man sei vom Bezirk gerügt worden, „dass wir nicht in die Pötte“ kommen. Weil es sich um ein politisches Spiel handele, überwiege bei ihm der Ärger die Freude, sagte Seidl. Nichtsdestotrotz: Am Ende fiel der Beschluss pro Stützpunkt einstimmig.

Wie alle anderen Beschlüsse der Kreisräte soll auch dieser die neue Sparkommission des Landkreises durchlaufen. Man verzichtete jetzt aber darauf, die Einführung des Stützpunkts direkt an Gegen-Einsparungen an anderer Stelle zu knüpfen. Wobei natürlich klar ist, dass am Ende immer der Kreistag über die Finanzausstattung zu beschließen hat.

Manche berichteten in diesem Zusammenhang übrigens von einer konstruktiven Atmosphäre in der etwa seit Anfang des Jahres nicht-öffentlich tagenden Konsolidierungsgruppe. Martin Runge überzeugte das freilich nicht: „Wir hatten schon mal eine solche Kommission. Am Ende hat sie sich pulverisiert.“

