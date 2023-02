Planungskosten für Eishalle im Haushalt für dieses Jahr

Von: Ingrid Zeilinger

Eine Eishalle. (Beispielfoto) © Lehmann

Der Haushalt für das Jahr 2023 steht. Der Finanzausschuss genehmigte den Entwurf gegen die Stimme von Philipp Heimerl. Nun wird der Stadtrat den Etat in seiner nächsten Sitzung verabschieden.

Fürstenfeldbruck – Viel Spielraum bleibt nicht, das wurde in den Beratungen deutlich. Im Ergebnishaushalt bleibt ein Defizit von rund 2,3 Millionen Euro, das aus den Überschüssen der Vorjahre gedeckt wird. Im Finanzhaushalt ist eine ordentliche Kreditaufnahme nötig, um die anstehenden Projekte zu stemmen, erklärte Kämmerer Marcus Eckert.

Weitere Schulden

Die Stadt will sowohl Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2021 aktivieren (zehn Millionen Euro), als auch weitere Schulden aufnehmen. Dies muss die Kommunalaufsicht genehmigen. „Für dieses Jahr habe ich keine großen Bedenken“, sagte Eckert. Doch in den Folgejahren könnte der Schuldenstand der Stadt bis auf 65 Millionen Euro oder mehr ansteigen. „Wir müssen überlegen, was an Investitionen finanzierbar ist.“

Nach der Diskussion

Auf Antrag von Alexa Zierl (ÖDP) wurden gegen fünf Stimmen noch 100 000 Euro Planungskosten für die Eishalle in den Etat aufgenommen. Darauf hatten sich laut Zierl einige Fraktionen im Rahmen der Podiumsdiskussion der Sportvereine verständigt. Für Diskussionen sorgte, ob man das Geld für die Eishalle oder als Investitionszuschuss für die Stadtwerke betrachtet. Es solle ein Zeichen an die Stadtwerke sein, dass sie das Geld für die Planung ausgeben können, sagte Karin Geißler (BBV). „Es ist notwendig, jetzt schon das Gesamte zu planen, auch wenn es die nächsten fünf Jahre vielleicht nicht umgesetzt wird.“

Für Diskussionen sorgte auch das Darlehen von zwei Millionen Euro für den Bau des Sportzentrums III. Zierl bemängelte, dass diese Summe als Zuschuss bezeichnet wurde, und wollte einen Sperrvermerk setzen. Doch hier setzte sie sich nicht durch. Der Posten sei für den Fall eingeplant, dass der Stadtrat entscheide, das Darlehen von zwei Millionen Euro für den Bau in einen Zuschuss für den TSV West umzuwandeln, erklärte Kämmerer Eckert. imu

