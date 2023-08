Aufmerksame Bürger entdecken Diebstahl - jetzt wurden sie geehrt

Von: Thomas Steinhardt

Drei Zeugen halfen der Brucker Polizei. Deren Leiterin Nina Vallentin bedankte sich. © tb

Im Juni dieses Jahres halfen drei Bürger der Polizei bei der Klärung eines Diebstahls. Jetzt wurden sie geehrt.

Fürstenfeldbruck - Ein Emmeringer ging an jenem Tag in ein Geschäft in der Hauptstraße, ließ dabei aber eine Tasche auf dem Gepäckträger seines Fahrrads zurück. Die Zeugen beobachteten, wie zwei Personen die Tasche durchsuchten. Schließlich entwendeten die aus Bruck und Deggendorf stammenden Diebe etwas.

Dank der Zeugenaussagen gelang es der Polizei, die zwei Langfinger im Rahmen einer Fahndung am Bahnhof zu erwischen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Kurios: Es stellte sich heraus, dass sie nur eine Packung Heidelbeeren ergattert hatten.

Trotzdem: Die couragierten Bürger haben der Polizei geholfen, ohne sich selbst dabei in Gefahr zu bringen, wie es in einer Mitteilung der Brucker Inspektion heißt. Mit Unterstützung des Förderkreises „Bürger und Polizei“ bedankte sich jetzt Brucks Dienststellenleiterin Nina Vallentin. Im Gespräch konnte gleich noch eine weitere Straftat, ein versuchter Diebstahl eines Fahrrades durch einen bislang unbekannten Täter, geklärt werden, heißt es im Bericht der Polizei.

Der Förderkreis „Bürger und Polizei“ setzt sich für ein Miteinander von Polizei und Bevölkerung in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Dachau, Landsberg und Starnberg ein. Der Verein besteht aus 125 Mitgliedern, die sich ehrenamtlich engagieren.