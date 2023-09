Polizei schnappt Täter nach räuberischem Überfall im Supermarkt

Von: Thomas Steinhardt

Nach einem räuberischen Diebstahl im City-Point in Bruck konnte die Polizei zwei mutmaßliche Täter (25,28) schnappen.

Fürstenfeldbruck - Zwei Männer entwendeten am Donnerstag um 10.55 Uhr Getränkedosen in einem Supermarkt (Aldi) im City-Point an der Schöngeisinger Straße. Ein Angestellter sah das und sprach die beiden an.

Einer der Diebe schlug dem Supermarkt-Mitarbeiter daraufhin gegen die Stirn - und die beiden Männer rannten mit dem Diebesgut davon, wie die Polizei berichtet. Der Angestellte verfolgte die Flüchtenden. Dabei verlor einer der beiden Männer sein Telefon. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei beide Täter ermitteln und vorläufig festnehmen. Gegen den 25- und den 28-Jährigen aus Fürstenfeldbruck wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

