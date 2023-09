„Powerfrauen 4 Klima“: Aktivistinnen wollen möglichst viel bewirken

Von: Lisa Fischer

Teilen

Mit Plakaten waren die Powerfrauen 4 Klima (v.l.) Alexa Zierl, Tanja de Azambuja und Irmgard Strohmair auch schon auf einer Klimademo in München. © tanja de azambuja

Sie sind die „Powerfrauen 4 Klima“: Eine Frauen-Gruppe aus Fürstenfeldbruck tauscht in einer Chat-Gruppe Ideen für den Klimaschutz aus. Denn viele kleine Dinge können viel bewirken, sagt Gründerin Tanja de Azambuja.

Fürstenfeldbruck – Weniger Müll produzieren, Dinge reparieren, statt wegwerfen, weniger Fleisch essen, nicht in den Urlaub fliegen und CO 2 sparen: Die Liste, wie und was man am besten tun und lassen sollte, um das Klima zu retten, ist lang. Wo fängt man an und wo hört man auf? Das Dilemma ist auch der Fürstenfeldbruckerin Tanja de Azambuja bewusst. Vor vier Jahren hat sie eine Chatgruppe gestartet mit dem Namen „Frauenpower 4 Klima“. Und sie weiß mittlerweile: „Beim Umweltschutz schon mit kleinen Dingen anfangen, hilft auch etwas.“

Plastikmüll

Sie hat beispielsweise festgestellt, dass, wenn man das „1-Minute-Plastik“ im Alltag – Obstverpackungen oder ähnliches – weglässt, der Plastikmüll auf ein Drittel reduziert wird. Das bedeutet wiederum, dass man Produkte in Plastikverpackung vermeiden sollte. „Ich habe mittlerweile ein plastikfreies Bad“, sagt Tanja de Azambuja. Den Badreiniger, den es gewöhnlich in einer Plastikflasche gibt, macht die 49-Jährige selbst. Dafür mischt sie Natron, Soda und Zitronensäure. „Mit Natron kann man sowieso sehr viel selbst machen.“

Dynamik

Diese Rezepte und Ideen tauschen die ehemalige Umweltbeirätin und Mitglieder ihrer Gruppe regelmäßig aus. „Frauen sind eigentlich die kleinste Einheit der Politik. Sie haben die Familie unter sich“, sagt die Bruckerin. „Und sie sind Multitasking-fähig.“ Mit diesem Gedanken hat Tanja de Azambuja im August 2019 ein paar Frauen eingeladen, zusammen dieselbe Idee zu verfolgen, bei sich selbst anzufangen und etwas gegen die Klimakrise zu tun. Schon während des ersten Treffens sei eine „Dynamik“ entstanden. „Jede hat erzählt, was sie bereits in ihrem Alltag tut, um die Umwelt zu schützen oder das Klima zu retten“, sagt die studierte Forstwissenschaftlerin.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Und diese Dynamik hält bis heute an. In einer Whatsapp-Gruppe tauschen sich die Frauen – und mittlerweile auch Männer – aus, wie man Waschmittel oder Kosmetik selbst machen kann. Gemeinsam mit der Fridays-for-Future-Gruppe starteten die Klimafrauen eine Baumpflanzaktion und Anfang des Jahres eine Kleidertausch-Party in der Stadtbibliothek.

Urlaub buchen?

Großaktionismus ist aber keine Pflicht: „Man kann auch nur zuhören, sich inspirieren lassen. Und man darf auch mit dem SUV Kurzstrecken fahren“, sagt de Azambuja. „Wenn man sagt, ich probiere es, klimabewusst etwas zu machen, dann ist es kein Problem, sich einen Urlaub mit Flug zu buchen.“

Für Fürstenfeldbruck verfolgt die Umweltbeirätin eine weitere Idee: Der „Fleischfreie Burger – FFB“. In einer Art Wettbewerb können Bürger Rezepte einreichen, die dann bei einem zukünftigen Event in Bruck an einem Stand gekocht und probiert werden. „Es muss dabei gar nicht Fleisch imitiert werden, es soll einfach nur was leckeres auf den Grill“, betont de Azambuja. Das von den Besuchern als bestes bewertetes vegetarische Burgerrezept wird dann zum FFB-Burger ernannt. Rezepte einreichen kann man unter Telefon (01 51) 59 16 25 01.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.