Sogenannte Berufskrankheiten: Der Profi-Blick bleibt auch in der Freizeit aktiv

Den Job in der Freizeit auszublenden ist nicht immer einfach. Ob Schuhhändler, Polizist oder Friseur: Fast jeder hat sich schon mal dabei ertappt, Arbeit, Aussehen oder Verhalten anderer mit dem Profi-Blick aus dem eigenen Job zu betrachten.

Fürstenfeldbruck – Berufliches und Privates zu trennen ist nicht immer einfach. Dem Polizisten fällt es in seiner Freizeit zum Beispiel schwer, bei Unrecht einfach wegzuschauen. Denn, wie sagt man so schön: einmal Polizist immer Polizist. Oder die Friseurin, die auch beim Spaziergang durch die Stadt die Frisuren der Mitmenschen beurteilt. Der Beruf nimmt meist über Jahrzehnte hinweg einen großen Teil des Tages ein. Kein Wunder also, dass Abschalten manchmal schwerfällt. Oft werden sogar Verhaltensmuster aus dem Beruf in der Freizeit übernommen. Solche „Berufskrankheiten“ sind keine Seltenheit und auch im Landkreis weitverbreitet.

Die Buchhändlerin

+ Nicola Bräunling schaut auch privat, was in den Bücherregalen steht. © tb Nicola Bräunling von der Buchhandlung Bräunling in Puchheim hat nach eigener Aussage „massenhaft“ solcher jobbedingten Verhaltensweisen. „Wir Buchhändler sind ja alle ziemlich bücherverrückt“, gibt die 54-Jährige zu. In anderen Buchhandlungen und auch zu Hause bei Freunden hat sie oftmals das Bedürfnis zu schauen, was genau da alles im Bücherregal steht. „Gerade in fremden Buchhandlungen bin ich immer sehr gefährdet, die Stapel gerade zu rücken oder etwas aufzuräumen“, so Bräunling. Stören tun sie diese Angewohnheiten nicht. Doch gerade bei Freunden, die nicht viel lesen, versucht sie sich etwas zurückzuhalten: „Ich will ja nicht immer die Buchhändlerin raushängen lassen.“

Der Polizist

+ „Den Blick eines Polizisten kann ich in der Freizeit nicht ganz abstellen“, sagt Andreas Ruch, Polizei Germering © tb Wenn man bei der Polizei arbeitet, ist es wohl besonders schwierig, den Beruf in der Freizeit komplett zu vergessen. So geht es auch Germerings stellvertretendem Inspektionsleiter Andreas Ruch (53). „Den Blick eines Polizisten kann ich in der Freizeit nicht ganz abstellen“, erzählt Ruch. So fallen ihm zum Beispiel abgelaufene TÜV-Plaketten auf. „Man kann natürlich nicht immer und überall stehen bleiben“, fügt der Polizist hinzu. Auch beim Mountainbiken bleibt ihm der ein oder andere Ort, wo gerne mal Drogen konsumiert werden, im Gedächtnis: „Man merkt sich so etwas dann doch.“ In solchen Fällen ist er dankbar, wenn er ab und zu aus seinem privaten Umfeld den Hinweis bekommt, einfach die Augen zuzumachen.

Der Friseur

Dass solche „Berufskrankheiten“ auch schon in jungen Jahren auftreten können, beweist Friseurin Valentina Horn aus der Hairlounge in Fürstenfeldbruck. Obwohl sie erst seit Kurzem ausgelernt ist, ertappt sie sich immer öfter dabei, auch privat bei Haarschnitten genauer hinzuschauen. „Wenn man gerade erst gelernt hat, wie es richtig geht, fallen einem ab und zu ein paar Sachen auf“, erzählt die 18-Jährige. Laut spricht sie so etwas nicht aus: „Das denkt man sich ja nur für sich selber.“

Die Floristin

Pflanzen und Blumen spielen auch in der Freizeit von Floristin Sabine Rubner (51) eine große Rolle. Sie achtet besonders auf die Gestaltung von Schaufenstern und Hauseingängen oder auch auf den Blumenschmuck auf dem Tisch. „Es fällt mir schon auf, wenn etwas besonders schön ist oder vielleicht ein bisschen erneuert werden könnte“, gibt Rubner zu. Von dem Wissen, wann welche Pflanze blüht, welche giftig ist und welche nicht, profitiert auch ihr Freundeskreis. „Ich werde aber auch schon mal geschimpft, wenn ich wieder in der Natur stehe und mir alles anschauen muss“, fügt die 51-Jährige hinzu.

Die Schuhhändlerin

Dem Profi-Blick von Schuhhändlerin Evi Huttenloher entgeht auch in der Freizeit nichts. „So etwas passiert ganz automatisch“, gibt die 60-Jährige zu. „Der Blick geht meistens einfach zuerst nach unten.“ Was die Menschen an den Füßen tragen, ist für sie sogar manchmal „ziemlich erschreckend“. Dabei geht es nicht nur um den äußerlichen Schuh, sondern auch der orthopädische Aspekt spielt eine Rolle. Warum es immer wieder zu solchen gesundheitsgefährdenden Schuh-Fauxpas kommt, erklärt sich die Expertin so: „Der Kopf ist so weit weg von den Schuhen, da vergisst man, auf so etwas zu achten.“ Auch Freunde und Bekannte kennen Evi Huttenloher und ihre Leidenschaft für Schuhe. „Manchmal entschuldigt sich sogar jemand bei mir, weil er die falschen Schuhe an hat“, lacht Huttenloher.

Der Fahrlehrer

Auch Fahrlehrer Josef Eckl (69) hat die Auswirkungen einer Berufskrankheit schon am eigenen Leibe erfahren. „Aber nur ganz selten“, ergänzt der Leiter der Fahrschule Eckl in Emmering. „Bei meiner Frau sage ich manchmal, die nächste links oder die nächste rechts, obwohl ihr der Weg eigentlich klar ist“, gibt Eckl zu. „Oder ich frage sie mal nach dem Bremsweg, wenn sie zu dicht auffährt.“ Auch wenn er privat bei Freunden oder Bekannten mitfährt, wissen die um seinen Beruf. „Manche fahren dann schon mal etwas verkrampfter“, erzählt der 69-Jährige. Oder auch Sätze wie „Neben mir sitzt ein Fahrlehrer, da würde ich das Handy nicht mal anfassen“ hat der Profi schon zu hören gekriegt. Genervt sind seine Freunde oder seine Frau von den Ratschlägen nicht, so Eckl. „Ich mache das ja auch nicht laufend, sondern nur wenn’s mal knapp wird.“

Nathalie Hradecky