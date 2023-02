Prominente Festrednerin beim Neujahrsempfang der CSU

Von: Dieter Metzler

Teilen

Beim Neujahrsempfang der CSU Fürstenfeldbruck begrüßte der Fraktionsvorsitzende Andreas Lohde (vorne v.l.) die Festrednerin und Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, sowie die Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler und den Landtagsabgeordneten Benjamin Miskowitsch. © WEBER

Zwei Mal hatte die Brucker CSU ihren traditionellen Neujahrsempfang wegen der Pandemie ausfallen lassen müssen. Umso mehr freute sich Brucks Orts- und Fraktionsvorsitzender sowie OB-Kandidat Andreas Lohde, dass er am Donnerstagabend die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, begrüßen durfte.

Fürstenfeldbruck – Neben der Festrednerin sprach adhoc Alex Dorow ein Grußwort. Der CSU-Landtagsabgeordnete sprang für den ukrainischen Generalkonsul Yuriy Yarmilko ein, der wegen Vorbereitung der Münchner Sicherheitskonferenz kurzfristig absagen musste.

Rund 150 Gäste versammelten sich zum Neujahrsempfang im Barocksaal des Klosters Fürstenfeld und lauschten der Rede des Brucker CSU-Fraktionsvorsitzenden. Austausch und Kommunikation seien wichtig, sagte Lohde, besonders in Zeiten der sozialen Netzwerke, wo Distanz und Anonymität oft auch zur Verrohung der Sprache führt.

Es tue gut in solchen Zeiten eine Stimme wie die von Ilse Aigner in der Partei zu haben: authentisch, herzlich und glaubwürdig. Er sei aus Überzeugung CSU-Mitglied geworden, so Lohde, auch wenn, wie in jeder großen Familie, es den ein oder anderen Punkt gibt, bei dem man nicht übereinstimmt.

Corona sorgte mehr oder weniger für einen Stillstand, sagte Lohde weiter. Nicht nur, was Veranstaltungen betraf, sondern auch mit einem massiven Einfluss auf das gesellschaftliche Leben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Wir haben drei schwierige Jahre hinter uns“, schloss sich Ilse Aigner bei ihrer Festrede an. Veranstaltungen hätten der Gesellschaft, den Vereinen und Verbänden gefehlt. Und die CSU habe sich in dieser Zeit mit ihrem Motto „Näher am Menschen“, schwer getan.

Den Ukraine-Krieg bezeichnete Aigner als einen tiefen Einschnitt in Europa. Die Verletzung der Grenzen eines anderen Landes sei ein völkerrechtliches Verbrechen. Hinter dem Angriff auf ein freies friedliches Land stecke jedoch viel mehr: ein Angriff auf die Demokratie.

Bei ihrem weiteren politischen Streifzug ließ Aigner fast kein Themenfeld aus und erhielt zwischendurch immer wieder Beifall. Die Regeln würden hierzulande schon sehr strapaziert werden, sagte Aigner in Richtung der Klimakleber-Aktionen, aber auch auf Angriffe auf die Polizei. Sie kritisierte die „Sternchen-Sprache“ ebenso wie die Diskussion über unpassende Faschingsverkleidungen.

Natürlich kam Aigner nicht umhin, am Ende ihrer Ausführungen auch auf die OB-Wahl in der Kreisstadt einzugehen. Sie würdigte Andreas Lohde als einen engagierten Kommunalpolitiker und wünschte ihm viel Erfolg.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.