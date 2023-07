Bürgerversammlung Puch mit neuem OB: Dauerbrenner beschäftigen Bürger

Von: Dieter Metzler

Teilen

Premiere für den neuen OB: Christian Götz hielt in Puch seine erste Bürgerversammlung ab. © Metzler

Bei der Bürgerversammlung trafen die Pucher auf ihren neuen OB Christian Götz. Diskutiert wurden vor allem Themen, die schon bei früheren Versammlungen auf der Agenda standen: Die Kreuzung an der Kaisersäule und der immer noch schwer vermisste Kindergarten in Puch.

Puch – Premiere geschafft: Brucks OB Christian Götz hat seine erste Bürgerversammlung gemeistert. Rund 50 Zuhörer waren am Donnerstagabend ins Gemeinschaftshaus gekommen, um mit ihrem neuen Rathauschef einige Themen zu besprechen, die ihnen auf der Seele brennen. Im Mittelpunkt der Diskussion standen Wünsche und Forderungen, die schon in der Vergangenheit in Bürgerversammlungen geäußert wurden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Forderung nach Kindergarten

Schon bei der Veranstaltung vor einem Jahr habe sie einen Antrag für einen Kindergarten gestellt, bis heute aber aus dem Rathaus nichts gehört, sagte Edigna Kellermann. „Wir warten seit über 30 Jahren auf einen Kindergarten.“ Sie verstehe, dass die Stadt für ein abbruchreifes Haus samt Grund (ehemaliges Verwalterhaus) keine 1,2 Millionen Euro ausgeben wolle, das wünsche sie auch nicht. Aber es müsse doch endlich etwas vorwärtsgehen, so Kellermann.

Götz teilte mit, dass es einen Beschluss für ein Kinderhaus mit einer Gruppe in dem alten Verwalterhaus des Grünen Zentrums gibt. Das Grundstück werde von der Stadt gekauft und hergerichtet. Die Verhandlungen sind allerdings zäh, gestand Götz ein. Zumal die Experten in der Verwaltung meinen würden, ein eingruppiger Kindergarten in Puch sei Unsinn.

Ampel an Kaisersäule problematisch

Ein Bürger meldete sich zu Wort, er habe gehört, die gefährliche Kreuzung an der Kaisersäule soll durch eine Ampelanlage anstatt eines Kreisels entschärft werden. „Bevor es dazu kommt, sollte man sie lieber so belassen, wie sie derzeit ist“, meinte der Pucher. Eine Ampel würde Rückstaus morgens und abends verursachen, mit der Folge, dass sich die Autofahrer Schleichwege durch Puch suchen. Zudem würde die in unmittelbarer Nähe beheimatete Feuerwehr bei ihren Einsätzen stark beeinträchtigt werden. Die anwesenden Bürger unterstützten die Aussagen mit viel Beifall.

Götz sagte, dass er sich eine Ampelanlage eigentlich auch nicht wirklich vorstellen könne. Man werde bei den Überlegungen sicherlich die Belange der Feuerwehr miteinbeziehen. Ein weiterer Bürger schlug vor, den Kreisel ein Stück in Richtung Pucher Meer zu verlegen. Götz antwortete, dass in diesem Abschnitt das Straßenbauamt Freising zuständig sei. „Wir werden die Diskussion aber nicht einschlafen lassen.“

Eine Bürgerin brachte die fehlende Radwegfortsetzung am Kreisel an der B471 Richtung Aich ins Spiel. Sie wollte wissen, wann dort mit einer Entschärfung zu rechnen sei. Der Antrag von Stadtrat Martin Kellerer (CSU) liege vor, sagte Götz. Wann mit einer Umsetzung gerechnet werden kann, könne er aber nicht sagen.

Party-Lärm am Pucher Meer

Zwei Wortmeldungen betrafen das Pucher Meer. So forderte eine Bürgerin Maßnahmen zur Eindämmung des Lärmpegels. Der Party-Lärm am Pucher Meer werde bei Veranstaltungen immer unerträglicher. Und ein Bürger ergänzte, dass es unmöglich sei, dass das Naherholungsgebiet nur über eine öffentliche Toilette verfügt. „Da kommen am Wochenende bis zu 3000 Menschen zum Baden.“

Rechtsamtsleiter Christian Kieser gab beim Thema Party-Lärm zu, dass es heuer nach der Corona-Zeit ein wenig großzügiger gehändelt wurde. Er bat um Verständnis, nachdem die Jugend zwei Jahre auf jede Feier verzichten musste. Er sei selbst Betroffener, so Kieser. Man werde versuchen, Lösungen zu finden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.