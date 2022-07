Grünes Zentrum feiert zehnjähriges Bestehen

Von: Ingrid Zeilinger

Freuen sich aufs Jubiläum (v.l.): AELF-Chef Franz-Josef Mayer, Ulrich Dörfel vom staatlichen Versuchsgut, Stefan Warsönke vom AELF, Marianne Heidner vom AELF, Thomas Kölbl, Geschäftsführer des BBV Landsberg, und Dachaus Bauernobmann Simon Sedlmair. © imu

Das Grüne Zentrum im Brucker Stadtteil Puch feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 17. Juli. Dort können die Menschen lernen, ausprobieren, kosten und vor allem mit den Landwirten und Organisationen ins Gespräch kommen.

Puch – Für den großen Tag haben sich Landwirtschaftsamt, Bauernverband, Maschinenring, Bayerische Staatsgüter, Landschaftspflege- und Waldbesitzerverbände sowie der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung zusammen getan. Das Motto lautet „Gutes aus der Region und für die Region“. „Es ist ein ganz besonderes Grünes Zentrum, weil wir viele Partner haben“, sagt Franz-Josef Mayer, Leiter des Landwirtschaftsamtes (AELF). Dieses Miteinander und die Vielfalt will man zeigen – aber nicht als Monolog, sondern im Austausch mit den Menschen.

An den Pranger gestellt

Bio-Lebensmittel, Produktion, Tierhaltung, Klimaschutz und mehr – darüber wollen die Bauern offen sprechen und hoffen darauf, viele Fragen zu beantworten. Denn viele fühlen sich durch Bürokratie und Angriffe der vergangenen Jahre etwas zu Unrecht an den Pranger gestellt, sagt Thomas Kölbl, Geschäftsführer des BBV Landsberg. Seit dem Ukraine-Krieg sei das Thema Ernährungssicherheit wieder in aller Munde. „Das war in Deutschland lange kein Thema.“

Mit dem 50 Angebote umfassenden Programm wollen die Beteiligten den Besuchern all diese Themen nahe bringen. Es gibt Infostände zu allerlei Themen rund um die Landwirtschaft. Ein Shuttle fährt zum Staatlichen Versuchsgut mit seinen Langzeitversuchen zu Düngemitteln und Sorten. Waldbesitzervereinigung und Förster bieten Waldführungen an. „Wir wollen den Rohstoff Holz präsentieren“, erklärt Stefan Warsönke, Bereichsleiter Forsten im AELF. Ein Motorsägenschnitzer wird Figuren schnitzen, es gibt Drechselvorführungen und das beliebte Pfundsägen. In der Landwirtschaftsschule bieten die Hauswirtschaftsschülerinnen Kostproben, Anregungen und Infos.

Spielstationen für Kinder

Auch für Kinder ist an 20 Spielstationen vom Bulldog-Parcours über Stofftaschendruck mit Blättern bis hin zu Bewegungsaktionen viel geboten. Bereits ab dem heutigen Donnerstag kann das Naturquiz auf dem Areal gemacht werden. Eine Erlebnisbäuerin bringt Küken und Lämmer mit und erzählt über Leben und Arbeiten auf dem Hof. „Viele Kinder wissen nicht mehr, woher die Lebensmittel kommen“, sagt Marianne Heidner, Bereichsleiterin Landwirtschaft im AELF.

Für das leibliche Wohl ist mit Catering in der Maschinenhalle, mit Biergärten und dem Landfrauen-Café gesorgt. Und im Wirtschaftshof wird eine kleine Foodmarkt-Meile aufgebaut.

Anlässlich des Jubiläums wird am 17. Juli um 9.30 Uhr ein Gottesdienst gefeiert, dann folgt der Festakt mit dem Vortrag von Hubert Bittlmayer, Amtschef des Landwirtschaftsministeriums. Ab 11.30 Uhr beginnt das Programm. Mehr Infos gibt es unter www.aelf-ff.bayern.de. imu

