Gänse werden am Pucher Meer langsam zum Problem

Völlig ohne Scheu vor Badegästen machen es sich Gänse am, im und um den Brucker See gemütlich. © pat

Gänse sind an Badeseen nicht gerade gern gesehene Besucher – vor allem, wenn sie in größerer Zahl auftreten. Ihre Hinterlassenschaften sind mindestens unappetitlich. Auch am Pucher Meer.

Fürstenfeldbruck – Saugwürmer sorgen am Pucher Meer wieder für juckende Hautausschläge. Noch sind die Fälle vereinzelt. Aber die Behörden sind auf der Hut. Schuld sind wohl die Gänse beziehungsweise deren Kot. In dem leben Zerkarien, die Larven des Saugwurms. Laut Landratsamt könne es passieren, dass die sich in die Haut einbohren. Dabei sei der Mensch ein Fehlwirt, was zum Tod des Parasiten führe. Dennoch können Zerkarien eine so genannte Badedermatitis auslösen.

Im Juli kamen die Gänse an

Heinz Geist schwimmt öfter im Pucher Meer. Der Senior erfreute sich seit Mai am kühlen Nass. „An einem der schönsten Badeseen der Umgebung“, wie er findet. Das Wasser sei anfangs so klar gewesen, dass man es wohl hätte trinken können. Aber schon im Juli fand Heinz Geists Freude ein jähes Ende. Die Gänse waren angekommen. Und mit ihnen ihre Hinterlassenschaften.

„Die blauen Flöße im Wasser waren vollkommen verschissen“, erzählt der Senior. Dann habe der Regen den Kot in den See gespült. Geist selbst hat in der Vergangenheit schon einmal eine Zerkarien-bedingte Badedermatitis gehabt. Das jucke fürchterlich. Er kenne andere, die nach einem Bad im Pucher Meer unter Ausschlag litten.

Stadt reagiert auf Bürgerbeschwerden

Bei der Stadtverwaltung von Fürstenfeldbruck haben bereits Bürger wegen der Gänse-Problematik angerufen. Das bestätigt Sprecherin Susanna Reichlmaier auf Nachfrage. Mitarbeiter der Fachstelle Immobilienmanagement haben das Pucher Meer auch schon begangen – sprich: Sie haben sich die Situation vor Ort angeschaut. „Die Gänse saßen am Ufer bei den Badegästen und haben teilweise geschlafen.“ Am vergangenen Donnerstag fand der Tagblatt-Reporter vor allem auf rund 20 Quadratmetern zwischen den zwei Volleyballfeldern ein paar Federn und Kotreste.

Badeinseln sehr von Vogelkot verunreinigt

Die Badeinseln seien „sehr vom Kot der Gänse verunreinigt“ gewesen, berichtet Susanna Reichlmaier. Man gehe davon aus, dass die Tiere nachts dort schlafen, weil sie sich auf den Inseln sicherer fühlen als am Ufer. Mittlerweile hat die Stadt Kontakt zur Unteren Jagdbehörde des Landratsamts aufgenommen, um Hilfe beziehungsweise Ratschläge einzuholen. Man möchte erfahren, wie man die Lage diesen Sommer noch unter Kontrolle bringen könnte, beziehungsweise wie man das Problem nächste Badesaison in den Griff zu bekommen.

Für Heinz Geist gibt es da nur eine Lösung: „Die Gänse müssen weg!“ Andere Badegäste geben sich gelassener. Die FKKlerinnen Karin und Irmi empfinden die Gänse als überhaupt nicht so schlimm. „Die sollen net so a G’schiss machen!“, meinen die beiden. Diane Sauthoff hat sich bewusst einen Platz direkt am Gebäude der Wasserwacht gesucht, wo auch rund 20 Gänse verweilen.

Badegäste mit Verständnis für Gänse

„Klar, die scheißen hier natürlich auch mal hin, da muss man halt aufpassen. Wen es stört, der soll ins Freibad gehen.“ Hier und da gebe es deshalb auch Saugwürmer, aber wenn man nach dem Schwimmen dusche und sich abtrockne passe das, so die Bruckerin. Laut Landratsamt ist das der richtige Umgang mit den Parasiten. Die seien empfindlich gegen Austrocknung. Es sei deshalb zweckmäßig, nasse Badebekleidung abzulegen und sich gründlich abzufrottieren.

Ein anderer Besucher des Pucher Meeres entwickelt sogar eine ironische Verschwörungstheorie: „Bevor die Geschichte mit den Saugwürmern in der Presse erschienen ist, war es hier brutal voll.“ Das Gerücht sei wohl absichtlich gestreut worden, um unter sich zu sein. Wieder andere stören sich am Müll der Menschen. „Hier sind überall Zigarettenstummel, das ist ein Problem.“ Für Gänse-Gegner Heinz Geist ist klar, warum viele Badegäste sich lässig geben: „Wenn’s mich nicht juckt, ist mir das natürlich wurst. Aber wenn sie das kriegen, dann ändert sich das“, prophezeit er.

Wasserwacht als Putzkommando

Auch die Wasserwacht ist nicht besonders begeistert vom vermehrten Besuch der Wasservögel am Pucher Meer. Die Ehrenamtlichen sind diejenigen, die die Badeinseln immer wieder von den Hinterlassenschaften der Gänse reinigen, damit sie weiter für Schwimmer nutzbar sind. Die blauen Plastikflächen sind ziemlich groß, das Abschrubben des teils eingetrockneten Kots eine langwierige, anstrengende und nicht gerade angenehme Arbeit. „Wenn wieder Badewetter ist, werden wir trotzdem wieder sauber machen“, sagt ein Sprecher der Wasserwacht. (Patrick Tietz)

