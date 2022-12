Nein zu mehr Kieswaschwasser im Pucher Meer

Von: Ingrid Zeilinger

Das Pucher Meer ist an schönen Tagen ein Anziehungspunkt. © Weber (Archiv)

Die Stadt wehrt sich dagegen, dass länger als erlaubt Kieswaschwasser ins Pucher Meer eingeleitet wird. Denn das Areal soll nach Ende des Abbaus zum Naherholungsgebiet umgewandelt werden.

Fürstenfeldbruck – Nach dem Ende des Kiesabbaus soll das Pucher Meer beinahe doppelt so groß wie bisher werden. Doch noch wird der wichtige Rohstoff dort aus dem Boden gewonnen – und auch gewaschen. Das Waschwasser wird ins Pucher Meer eingeleitet. Vertraglich geregelt ist das mit Kieswerkbetreiber bis Ende 2023. Darüber hinaus möchte die Stadt nicht mehr, dass Kieswaschwasser in den beliebten Badesee fließt. Dies wird Oberbürgermeister Erich Raff dem Landratsamt auch so in einem Schreiben mitteilen.

Der Stadtrat gab seinem Rathauschef einstimmig die Erlaubnis dazu, wie es bereits der Umweltausschuss empfohlen hatte. Auch eine Nutzungsverlängerung oder ein Neuantrag zum Kiesabbau am Pucher Meer will das Gremium nicht mehr. Denn man plant bereits die Rekultivierung des Areals an der B 2. Raff wies darauf hin, dass die Stadt letztlich kein Mitspracherecht hat. Aber man wolle ein Signal setzen. „Wir sind Kiesvorrangabbaugebiet, aber wir wollen nicht, dass er oberhalb des Pucher Meeres gewaschen wird.“

Das sahen die Stadträte genauso. Der Widerspruch sei ein Wunsch der Grünen, sagte deren Fraktionsvorsitzender Jan Halbauer. „Das Pucher Meer verschlammt immer mehr, die Tiefen nehmen ab.“ Man habe hier schon gegengesteuert. Auch wenn derzeit keine Gefahr bestehe, könne das Gewässer umkippen, wenn es so weitergehe.

Willi Dräxler (BBV) erkundigte sich, wie groß der Bedarf an Kies in Stadt und Landkreis ist. Denn die Gewinnung vor Ort sei besser als ein langer Transport. Laut Georg Stockinger (FW) – selbst ehemaliger Kiesgrubenbesitzer – benötigt der Landkreis zwischen 600 000 und 800 000 Tonnen Kies im Jahr – und noch mehr zum Verfüllen.

Doch dieser Kies wird nicht mehr lange am Pucher Meer gewonnen. Die Grube wird rekultiviert und zu einem Naherholungsgebiet umgestaltet. Mit einem Durchstich soll der beliebte Badesee fast doppelt so groß wie bisher werden. Verträge zum Erwerb des Areals werden bereits vorbereitet.

Auf dem Gelände steht derzeit noch das Firmengebäude des Kieswerkbetreibers. Dieses sei Anfang der 1960er-Jahre genehmigt worden, berichtete Stockinger. Daher regte er an, dass sich die Stadt mit dem Betreiber in Verbindung setzt, und über eine mögliche Nachnutzung des Geländes spricht. Seine Idee: Dort könnten ein Campingplatz oder Stellplätze für Wohnmobile entstehen. „Die Idee greifen wir gerne auf“, sagte OB Raff. Doch erstmal wird er sich ans Landratsamt wenden und gegen weiteres Kieswaschwasser im Badesee eintreten.

