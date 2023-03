Rodungsarbeiten am Pucher Meer - Kritik von Grüne und Bund Naturschutz

Das Gelände am Pucher Meer II wird gerodet, damit hier später ein Naherholungsgebiet entstehen kann.

Planierung hat begonnen

Von Ingrid Zeilinger

Der Bund Naturschutz wirft der Stadt zu umfangreiche Arbeiten am Pucher Meer II vor. Oberbürgermeister Erich Raff weist die Anschuldigungen zurück

Fürstenfeldbruck – Derzeit laufen die Rekultivierungsarbeiten am Pucher Meer. Nach Abschluss des Kiesabbaus wird das Areal hergerichtet und der beliebte Badesee damit doppelt so groß. Nun üben Bund Naturschutz (BN) und Bezirksfischereiverein Kritik an den Arbeiten. Ihr Vorwurf: Es wird mehr platt gemacht, als einst angekündigt.

BN-Vorsitzender und Grünen-Stadtrat Thomas Brückner, Elisabeth Lang vom BN und Michael Heimrath, Vize-Vorsitzender des Bezirksfischereivereins, werfen der Stadtspitze in einem offenen Brief vor, der fortlaufenden Zerstörung hinterherzulaufen. Denn die Firma KRO würde nicht nur den Bereich für den Parkplatz roden, sondern darüber hinaus großflächig auf dem gesamten Gelände und den Hangflächen rekultivieren. Auch Geländemodellierungen hätten bereits stattgefunden, etwa am Steilhang im Westen des Sees.

Reifenspuren würden belegen, dass in die Fläche, in der Zauneidechsen und Wechselkröten geschützt leben, mit schwerem Gerät gefahren würde. Auch Hunde würden dort frei laufen. Die Autoren bitten die Untere Naturschutzbehörde und das Landratsamt um einen Ortstermin und fordern, dass die geschützten Flächen mit einem Bauzaun und Hinweisschildern versehen werden.

OB Erich Raff wehrt sich gegen die Vorwürfe. Der Rathauschef verweist auf einen Ortstermin, der mit der Unteren Naturschutzbehörde, einem Sachverständigen der Terrabiota GmbH und der Firma KRO stattgefunden hat. Entsprechend der Begehung sei mit der Rodung des minderwertigen Sekundärgehölzes begonnen worden. Bei einer Ortsbegehung mit den drei Bürgermeistern, Amtsleitern, fachkundigen Verwaltungsmitarbeitern und der Firma KRO wurde dargelegt, welche Arbeiten durchgeführt würden.

Die Rodungsarbeiten beschränken sich laut Raff auf den Bereich, der bei der Begehung abgesprochen und vertraglich festgelegt wurde. „Entgegen den vorhandenen Plänen hat die Firma KRO auf Wunsch der Stadt darauf verzichtet, den Erdwall an der Ortsverbindungsstraße abzutragen, und überlässt ihn so der Natur.“ Dass Hundebesitzer das Gelände widerrechtlich betreten, könne man weder dem Grundstücksbesitzer noch der Stadtspitze vorwerfen. Die Stadt stehe im Austausch mit der Firma KRO. Beide Seiten seien daran interessiert, dass das Pucher Meer später für Menschen und Tierwelt einvernehmlich genutzt werden kann. imu