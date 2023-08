Umzug nach München: Radio TOP FM verlässt Fürstenfeldbruck

Von: Peter Loder

Im Studio werden Kisten gepackt: Geschäftsführer Robert Sterner und sein Vorgänger Hans Kuchenreuther. © Peter Weber

Sendeschluss in Bruck: Nach 33 Jahren schließt Radio TOP FM sein Studio an der Schöngeisinger Straße und mietet sich in München beim Mitwerber Radio Gong ein. Erstmals von dort gesendet wird am 14. September.

Fürstenfeldbruck – Am 19. Mai 1990 hatte der Sender unter dem Namen Radio FFB seinen Betrieb aufgenommen und das Ereignis mit einer Hörerparty auf dem Marktplatz groß gefeiert. Mitbegründer der Amperwelle GmbH und Geschäftsführer war der Puchheimer Gewerbeverbandsvorsitzende Rolf Moser, der davor schon die FFB-Schau ins Leben gerufen hatte.

Umfangreich berichtete das Lokalradio zunächst über Ereignisse in den Landkreisen Bruck, Dachau und Landsberg. Reporter hatten bei Stadt- und Gemeinderatssitzungen ihre Mikrophone eingeschaltet und sendeten zeitweise sogar live aus den regionalen Fußballstadien.

Doch die Radiozeit wandelte sich. Das nur auf drei Landkreise zugeschnittene Lokalkolorit entsprach mit steigender überregionaler Hörerzahl nicht mehr dem Trend. Zumal seit 2017 neue Frequenzen dazu kamen und auch das Publikum in Ebersberg, Freising und Erding erreicht wurde.

Unter dem neuen Namen Radio 106.4 erreicht TOP FM nun auf der gleichen Welle 127 000 Hörer am Tag. Rein technisch ist der Sender über DAB+ im gesamten Voralpenraum zu empfangen und hat so eine Reichweite von rund vier Millionen Hörern.

Rolf Moser war Mitbegründer des Radios – und voller Begeisterung selbst als Reporter unterwegs. (Archivfoto) © mm

Unverändert geblieben sind seit der Gründung die Räumlichkeiten für Studio und Verwaltung an der Schöngeisinger Straße. Ziemlich versteckt zwischen einem Modehaus und einem neuen Kiosk, vorbei an einer Rockkneipe führt eine enge Passage zur schmucklosen Eingangstür. Hinter der liegen steile Treppen, die zum Sender führen.

Studios und Büros des Senders sind derzeit noch in der Innenstadt von Fürstenfeldbruck auf mehrere Stockwerke verteilt und erstrecken sich über 500 Quadratmeter. „Zu viel für uns und nicht mehr repräsentativ. Außerdem müsste die gesamte Technik modernisiert werden“, sagt Geschäftsführer Robert Sterner. Der 38-Jährige hat gerade die Nachfolge von Hans Kuchenreuther angetreten. Der hatte sich schon vor mehr als einem Jahr mit den Umzugsplänen beschäftigt und nun die Umsetzung des Vorhabens als Ruheständler in beratender Funktion verfolgt.

Die Situation bei Radio Gong 96.3 schien da ziemlich passend, um eine für beide Radios sinnvolle Lösung zu finden: Zu viel Platz im neuen Gebäude an der Richard-Strauß-Straße in München, wo eines der modernsten Funkhäuser Europas entstanden ist. TOP FM zieht nun als Untermieter bei Gong 96.3 ein und profitiert vom technischen Knowhow – bei geteilten Kosten. Moderatoren, Technikpersonal und Redaktion verlassen Fürstenfeldbruck und werden erstmals am 14. September aus München senden.

Vertrieb und Verwaltung bleiben und sollen nach Tagblatt-Informationen in absehbarer Zeit ins Amperkurier-Gebäude in der Hasenheide einziehen. Sterner betont: „Wir bleiben Brucker und werden weiterhin eine starke Verbundenheit haben.“ So würde der Sender weiterhin als Medienpartner bei Veranstaltungen fungieren und Außenreporter in den Landkreis entsenden. Sterner: „Egal, wo das Studio steht: Hauptsache, wir erreichen die Menschen.“

Unklar ist, was nun mit dem Gebäude an der Schöngeisinger Straße passiert. Die in Puch lebende Eigentümerfamilie erklärte gegenüber dem Tagblatt, dass es noch keine konkreten Pläne gebe. Büroräume seien ebenso denkbar wie der Umbau in ein Wohnhaus.