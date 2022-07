Weiterer Schutzstreifen in der Innenstadt: Radler sollen bei Stau Autos überholen können

Von: Lisa Fischer

Ein roter Radlstreifen in Bruck an der Ganghoferstraße. © Weber

Es ist eine beinah alltägliche Situation auf der Münchner Straße: Stadteinwärts staut sich immer wieder der Verkehr. Auto-, Motorrad-, Lkw- und Radfahrer stecken in der Blechlawine.

Fürstenfeldbruck – Gerade für letztere könnte eine Entlastung kommen – indem sie auf einem Schutzstreifen rechts am Stau vorbeifahren.

Zwischen Amperbrücke und Stockmeierweg

Vorausgegangen war ein Antrag von Thomas Brückner (Grüne) im Namen seiner Fraktion. Er forderte, zwischen Amperbrücke und Stockmeierweg beidseitig rote Schutzstreifen zu markieren. In der Münchner Straße stehen die Kfz regelmäßig „so weit am Fahrbahnrand, dass Radfahrende nicht rechts vorbeifahren können“, schilderte Thomas Brückner in seinem Antrag. „Sie müssen ebenfalls im Stau stehen, obwohl Radfahrende nicht die Ursache des Staus sind.“

So nicht machbar

Die Umsetzung sei so nicht machbar, sagte Birgit Thron, Sachgebietsleiterin der Straßenverkehrsbehörde, im jüngsten Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Tiefbau. Sie habe die Situation vor Ort untersucht: „Beidseitige Schutzstreifen gehen nicht“, lautete ihr Ergebnis. Grund ist die Breite der Straße, bei der sich mit beidseitigen Schutzstreifen nur noch Pkw und Lkw (an der breitesten Stelle) oder gar nur Pkws (an der schmalsten Stelle, Höhe Leonhardikirche) begegnen dürften.

Als Alternative schlug Birgit Thron einen einseitigen Schutzstreifen stadteinwärts vor, der mindestens 1,50 Meter breit sein kann. Denn im Gegensatz zur Fahrt stadtauswärts, können Radfahrer stadteinwärts dem Stau nicht einfach so durch Nebenstraßen ausweichen.

Das staatliche Bauamt

Aber: Für das Auftragen eines Schutzstreifens in diesem Teilstück müsse die Stadtverwaltung Rücksprache mit dem Staatlichen Bauamt Freising halten. Denn die Münchner Straße, als Teil der Bundesstraße 2, unterliegt dessen Verwaltung. Hinzu kommt: „Der Schutzstreifen wäre nur eine temporäre Maßnahme“, sagte Thron. Die Mitglieder des Ausschusses sollten sich bewusst sein, dass die Münchner Straße – nach der geplanten Sanierung der Augsburger Straße – ebenfalls umgebaut wird.

Der Streifen wird also wieder entfernt. Das Staatliche Bauamt Freising könnte die Markierung somit als Geldverschwendung deklarieren. Die Stadt müsste die Maßnahme mit mindestens 12 500 Euro folglich selbst zahlen.

Rot einfärben

„Bis die Münchner Straße saniert wird, dauert es ja mindestens noch fünf Jahre“, entgegnete Brückner. „Es wäre sinnvoll, jetzt schon den Streifen zu machen.“ Der Lösung, einseitig stadteinwärts aufzutragen, stimme er zu. Alexa Zierl (ÖDP) schloss sich dem an. Da es sich um eine temporäre Maßnahme handle, würde sie von dem Grundsatzbeschluss absehen, die Spur rot einzufärben.

Gegenwind kam von Philipp Heimerl (SPD). „Ich bin mir nicht sicher, ob das alles nur Augenwischerei ist.“ Die Frage sei, ob der Streifen jemals frei sein würde, aufgrund der vielen Busse, die dort verkehren und aus der Luitpoldstraße abbiegen. „Am Ende ist er nur scheinbar mehr Sicherheit und wir haben was schönes auf die Straße gepinselt“, sagte Heimerl.

Auch Albert Bosch (CSU) monierte, dass praktisch gesehen ein Schutzstreifen an dieser Stelle keine Chance habe. „Die Autofahrer werden zu Stoßzeiten auf dem Streifen stehen.“

Zweiter Bürgermeister und Sitzungsleiter Christian Stangl sah in dem Schutzstreifen eine Art Testmöglichkeit. „Wenn der Ausbau der Münchner Straße in fünf Jahren kommt, können wir sagen, ob es klappt oder nicht.“

Der Vorschlag der Stadtverwaltung, mit dem Staatlichen Bauamt in Kontakt zu treten und sich für eine Markierung stadteinwärts einzusetzen, wurde knapp mit sechs Stimmen gegen fünf Stimmen aus CSU- und FW-Fraktion, angenommen.

