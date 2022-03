Rätsel um abendliche Parkerlaubnis

Von: Peter Loder

Teilen

Ohne Beschränkung würde die radlerfreundliche Straße wohl dauernd zugeparkt werden. © Loder

Dreistündiges Parken erlaubt von 18 bis 24 Uhr: Über den Zweck dieser Schilder, die entlang der parallel zur B 2 verlaufenden Fahrradstraße aufgestellt sind, haben sich schon etliche Passanten gewundert.

Fürstenfeldbruck – Auf Tagblatt-Nachfrage liefert Ordnungsamt-Chefin Birgit Thron die Erklärung: Damit die rund 400 Meter lange radlerfreundliche Piste an der äußeren Augsburger Straße nicht zugeparkt wird, sei mit den Anliegern dieser Kompromiss vereinbart worden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

So können beispielsweise motorisiert anreisende Kunden des dort ansässigen, besonders in den Abendstunden stark frequentierten Fitnessstudios ihr Auto problemlos abstellen – sofern sie eine Parkscheibe eingestellt haben. Die Hoffnung, dass zu später Stunde keine Kontrolle mehr kommt, nimmt Thron aber sofort: „Unsere Parkraumüberwacher sind bis 22 Uhr in der ganzen Stadt unterwegs.“ Dass die Polizei gleich in der Nähe ihre Zentrale hat und deshalb dort zwangsläufig stets Streifenwagen unterwegs sind, soll auch nicht unerwähnt bleiben. lo

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.