Rätsel um abmontierte Hydranten-Tafeln

Von: Ingrid Zeilinger

Dieses kleine rotumrandete Schild weist Feuerwehr und andere Einsatzkräfte auf den nächsten Wasseranschluss hin. © mm

Sie sind unscheinbar und doch wichtig: An vielen Zäunen und Häusern hängen kleine weiße Schilder mit rotem Rand. Die so genannten Hydranten-Tafeln weisen Feuerwehr, Stadtwerke und andere Dienstleister darauf hin, wo der nächste Hydrant ist, um im Ernstfall eine schnelle Wasserversorgung sicherzustellen.

Fürstenfeldbruck – Auch am Zaun einer Bruckerin in der Straße Am Eichgärtl hing viele Jahre lang so eine Tafel. „Wir haben das Haus erweitert, da musste die Tafel weg“, erklärt die Bruckerin. Sie ging davon aus, dass sie nach Ende der Bauarbeiten wieder angebracht wird. Doch nichts geschah. Seitdem lag sie am Boden, und auch in anderen Straßen entdeckte sie die Tafeln am Boden.

Sie telefonierte sich durch die Behörden. Die Stadt wusste nicht, worum es ging. Die Stadtwerke verwiesen auf die Feuerwehr, die wieder an die Stadt. „Die Hydrantenschilder sind zum schnellen und sicheren Auffinden eines Hydranten für die Feuerwehr sehr wichtig. Gerade im Winter, wenn die Unterflurhydranten durch Schnee verdeckt sind“, teilt eine Rathaus-Sprecherin mit. Doch wer ist zuständig?

Grundsätzlich sei die Stadt für die Bereitstellung der notwendigen Löschwasserversorgungsanlagen verantwortlich. Das Thema der Hydranten-Kennzeichen sei nicht neu. Aktuell kümmere sich wohl die Abteilung Tiefbau um eine Vertragserweiterung bei den Stadtwerken. Diese sind durch die Stadt damit beauftragt, die Löschwasserversorgung der Stadt über das Trinkwassernetz sicherzustellen. „Leider wurde in diesem Vertragswerk die Anbringung der für die Feuerwehr notwendigen Hydrantenschilder nicht geregelt“, erklärt die Sprecherin. „Das soll nun zeitnah nachgeholt werden.“ imu

