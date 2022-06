Randale im Swingerclub: Unbekannte verteilen Säure und verwüsten Räume

Von: Lisa Fischer

Teilen

Einbrecher haben einen Swingerclub in Fürstenfeldbruck verwüstet. (Symbolbild) © IMAGO

Unbekannte haben einen Swingerclub in Fürstenfeldbruck total verwüstet. Die Täter warfen Fensterscheiben ein und besprühten Möbel mit Farbe.

Fürstenfeldbruck - Ein oder mehrere Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Swingerclub in Fürstenfeldbruck randaliert. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Zwischen Mittwoch, 16.15 Uhr, und Donnerstag, 9.00 Uhr, schlugen der oder die unbekannten Täter im Bereich des Sommerkellerweges zu. Sie warfen zunächst die Fenster des Swingerclubs ein und verschafften sich so Zugang zu den Räumen.

(Unser FFB-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Randale im Swingerclub: Unbekannte verwüsten Räume und fliehen

Dann verteilten sie unangenehm riechende Buttersäure in fast allen Räumen des Clubs. Möbel und weiteres Inventar besprühten sie mit Farbe. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich bei der Inspektion Fürstenfeldbruck unter (0 81 41) 61 20 zu melden.

Weitere Nachrichten aus dem Blaulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck lesen Sie bei uns.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.