Fursty Razorbacks: Erstes Frauen-Team beim American Football

Von: Andreas Daschner

Das Frauen-Team der Razorbacks mit Cheftrainerin Maren Walz (hintere Reihe rechts), Lynn Larbig (hintere Reihe Mitte) und Anika Schmidt (vorne 2.v.l.).beim Trainingsauftakt. © Privat

American Football ist bei den Fursty Razorbacks nicht mehr nur Männersache. Die erste Frauenmannschaft der Brucker TuS-Footballer hat den Trainingsbetrieb aufgenommen.

Fürstenfeldbruck – Ziel ist es, im kommenden Jahr im Ligaspielbetrieb zu starten.

Obwohl als eher robuste Sportart bekannt, hat Frauenfootball in Deutschland durchaus Tradition. Das erste Spiel fand am 27. September 1987 zwischen den Berlin Adler Girls und einer Spielgemeinschaft aus Köln, Hannover und Leverkusen statt. 1990 folgte eine erste komplette Saison, seit 1992 wird jedes Jahr der Ladies Bowl – die Deutsche Meisterschaft der Frauen – ausgetragen.

Die treibende Kraft

Bei den Razorbacks kam der Gedanke, eine Frauenmannschaft zu gründen, im vergangenen Jahr auf. Eine treibende Kraft war Cheftrainerin Maren Walz, die selbst Football spielte. „Es ist ein sehr herausfordernder und intelligenter Sport“, sagt sie über ihre Begeisterung für den vermeintlichen Männersport. „Selbst nach Jahren kann man noch etwas Neues lernen – neue Taktiken, neue Spielzüge.“

Im Dezember vergangenen Jahres haben Walz und die Razorbacks schließlich den Aufruf gestartet, dass Spielerinnen für ein Frauenteam gesucht werden. Nach zwei Probetrainings folgte nun der Trainingsauftakt: Jeden Dienstagabend von 19 bis 21 Uhr treffen sich die Footballerinnen auf der Lände. Insgesamt sind es rund 15 Frauen, die auf eine Teilnahme am Ligaspielbetrieb hinarbeiten –vom 15-jährigen Talent Anika Schmidt bis hin zu drei Müttern, deren Söhne in der Jugend der Razorbacks aktiv sind.

Im Fitness-Studio

Schmidt ist im Fitnessstudio auf die Razorbacks aufmerksam geworden. Dort trainierte sie mit drei Spielern der Brucker TuS-Footballer. „Die haben mich dann auch angesprochen, als Spielerinnen für das Frauenteam gesucht wurden“, erzählt Schmidt. Coach Walz meint: „Das haben sie gut gemacht.“ Sie sieht Schmidt als großes Talent an. „Sie bringt die nötige Athletik mit, weil sie schon im Fitnessstudio ist“, sagt die Übungsleiterin. „Dadurch hat sie einen Vorsprung gegenüber den anderen Spielerinnen.“

Football kannte das junge Talent zuvor hauptsächlich vom Fernsehgerät. Erst durch die drei Razorbacks im Fitnessstudio wurde das Footballfieber in ihr geweckt. „Ich habe mich immer mehr dafür begeistert, dann auch den Superbowl angeschaut und gemerkt: Football ist der richtige Sport für mich.“

Schon früher engeren Kontakt zum US-Nationalsport hatte Lynn Larbig. Die 21-Jährige ist Halbamerikanerin. „Da war Football in der Familie schon immer ein Thema.“ Sportlich war Larbig zunächst am Spielfeldrand tätig – als Cheerleaderin. „Das musste ich verletzungsbedingt aber aufgeben“, sagt sie. Lange Zeit konnte sie sportlich gar nichts machen. Und als es wieder ging? „Da dachte ich mir: Wenn ich wieder was mache, dann gescheit.“ Also auf dem Spielfeld.

Jeder kann mitspielen

Im Jahr 2020 zog Larbig schließlich nach Fürstenfeldbruck. Und da kam es ihr nur recht, dass die Razorbacks Spielerinnen für eine Frauenmannschaft suchten. Was Larbig am Football begeistert: „Es ist schön, dass jeder mitspielen kann – mit jeder körperlichen Voraussetzung.“ Über sich selbst sagt sie: „Ich kann zwar fangen, aber nicht laufen.“ Als Line-Spielerin findet sie bei den Razorbacks trotzdem ihren Platz.

Die Brucker Frauen starten mit großen Zielen in den Trainingsbetrieb. Im Herbst soll bereits zweimal wöchentlich trainiert werden. Ziel ist es, in der Tackle-Liga anzutreten, in der es – im Gegensatz zum Flagfootball – körperlich im Vollkontakt zur Sache geht. Walz hält es für machbar, schon im kommenden Jahr in der 2. Damenliga anzutreten. Dafür werden weitere Mitstreiterinnen im Alter ab 16 Jahren gesucht. Und auch das Coaching-Team freut sich laut Walz über Verstärkung.

