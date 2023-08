Sparzwang in Fürstenfeldbruck: Sportheim der Footballer auf der Kippe

Nur bedingt bundesligatauglich: Den Fursty Razorbacks fehlen Umkleiden und sanitäre Anlagen. Das geplante Vereinsheim auf der Lände hätte all dies gehabt, doch nun droht es dem Sparkurs zum Opfer zu fallen.

Fursty Razorbacks

Endlich ein eigenes Vereinsheim – das wünschen sich die Footballer der Fursty Razorbacks. Im OB-Wahlkampf konkretisierten sich die Pläne dafür. Doch nun die kalte Dusche: Die Stadt kann sich den Bau des geplanten Sportheims auf der Lände nicht leisten.

Fürstenfeldbruck – Umziehen in der mehr als 100 Meter entfernten Amperoase, danach ein Stück durch den Wald laufen und über eine Brücke die Amper queren, um dann in einem Stadion ohne überdachte Tribüne und mit einem eher notdürftigen Toilettenhäusel ein Spiel auszutragen. Das ist 2. Bundesliga in Fürstenfeldbruck. Das Stadion auf der Lände ist seit vielen Jahren Heimat der Brucker TuS-Footballer. Dem sportlichen Anspruch des 400 Mitglieder starken Vereins entspricht es aber längst nicht.

Die Razorbacks haben viel in Eigenleistung gebaut. Mehrere Hütten sind entstanden, in denen die Footballer ihre berühmten Burger braten, Getränke, Essen und Fanartikel an meist mehr als 550 Zuschauer bei den Zweitliga-Spielen verkaufen. Dazu herrscht auch immer wieder Hochbetrieb, wenn die zahlreichen Nachwuchsmannschaften im Einsatz sind.

Trotz des Engagements der Mitglieder stoßen die Razorbacks mittlerweile aber an ihre Grenzen – zu sehen am vergangenen Spieltag, als ein Gewitter über Bruck zog und die Partie gegen Bad Homburg für eine halbe Stunde unterbrochen werden musste. Weder für die Mannschaften noch für die Zuschauer gab es in der Nähe adäquate Unterstellmöglichkeiten.

Das versprochene Vereinsheim auf der Lände, das schon geplant wurde, hätte Abhilfe schaffen sollen. Doch im Stadtrat gab es jüngst eine für die Footballer ernüchternde Nachricht. Bis zu acht Millionen Euro soll der Bau laut Sportbeirat inzwischen kosten – zu viel für die städtische Kasse und die anstehende Haushaltskonsolidierung. Der Bau soll geschoben werden – wohl um mindestens fünf Jahre. Eine Zwischenlösung mit Containern ist im Gespräch, wie OB Christian Götz im Stadtrat berichtete.

Bei den Razorbacks herrscht Ernüchterung. Allzu konkret will sich Butch Dohrmann, sportlicher Leiter bei den Footballern, noch nicht äußern. Denn die Abteilung des TuS befindet sich derzeit in Verhandlungen mit der Stadt und den einzelnen Stadtratsfraktionen. „Wir streben ein Miteinander mit der Stadt an“, betont Dohrmann. Gesucht wird nach Alternativen zum geplatzten Neubau. Die angesprochenen Container sind für den Zweitliga-Club jedenfalls keine Option. „Das ist nicht zweitligatauglich“, sagt Dohrmann.

Wie es weitergehen kann, dazu will sich der Razorbacks-Vertreter noch nicht äußern. Nach Tagblatt-Informationen wird aber wohl fieberhaft nach Ausweichmöglichkeiten gesucht. Diese sollen natürlich möglichst innerhalb der Stadt Fürstenfeldbruck liegen. Komplett ausgeschlossen ist ein Wegzug der Footballer in eine andere Kommune aber wohl nicht.

Kommentar: War das Vereinsheim nur ein billiger Wahlkampftrick?

Zweimal Vizemeistermeister in der 2. Bundesliga, einmal Deutscher Vizemeister bei der U19, zweimal Bayerischer Meister bei der U19 im Flagfootball, Deutscher Meister bei der U15 im Flagfootball, dazu über 30 bayerische Meisterschaften in der U11, U13 und U15. Und nicht zuletzt viele Spieler, die ein Stipendium im Mutterland des American Football, den USA, ergattert haben. Die Titelsammlung der Fursty Razorbacks lässt selbst so manchen Erstligisten erblassen, der Verein hat die Stadt sogar in Amerika bekannt gemacht.



Doch offenbar ist auch in Bruck der Prophet im eigenen Lande nichts wert. Dass ein Verein mit 400 Mitgliedern, regelmäßig um die 500 Zuschauer und einer gewaltigen Jugendabteilung in einem Stadion spielen muss, das nicht einmal Kabinen, geschweige denn eine Tribüne oder vernünftige sanitäre Anlagen für die Zuschauer vor Ort hat, ist für eine Stadt wie Fürstenfeldbruck ein Armutszeugnis. War das Versprechen eines Vereinsheims nur ein billiger Wahlkampftrick und droht ein ähnliches Hickhack wie um die Eishalle?



Die Razorbacks haben ihre Hausaufgaben gemacht und viel Eigenleistung eingebracht. Nun ist die Stadt am Zug, will sie nicht eines ihrer größten sportlichen Aushängeschilder verlieren und als vermeintliche Sport-Stadt einen weiteren gewaltigen Image-Kratzer hinnehmen. Andreas Daschner

