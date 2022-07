Realschule hat wieder eine Rektorin

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Ab sofort leitet Gundula Socher (r.) offiziell die Ferdinand-von-Miller-Realschule. Ministerialbeauftragter Michael Heimes führte sie im Beisein von Vize-Landrätin Martina Drechsler und vieler Ehrengäste ins Amt ein. © peter weber

Nach fast einem Jahr als kommissarische Leiterin ist Gundula Socher nun offiziell Rektorin der Ferdinand-von-Miller-Realschule. Sie steht an der Spitze einer Schule, in der sie in fünf Jahren schon vieles verändert hat. Diesen Weg möchte sie weitergehen.

Fürstenfeldbruck – Seit fünf Jahren ist Gundula Socher bereits Konrektorin an der größten Realschule im Landkreis. Ihr Vorgänger Stefan Heimes, jetzt Ministerialbeauftragter für die Realschulen in Oberbayern West, führte sie als seine Nachfolgerin ins Amt ein. Sie sei durch ihre berufliche Erfahrung und ihr pädagogisches Geschick wie für das Amt geschaffen, sagte er in seiner Ansprache.

Ein Beruf, den sie nach dem Mathematik- und Theologiestudium zunächst nicht ausüben wollte, wie Socher verriet. Zunächst arbeitet sie sieben Jahre als Software-Referentin für DOS-Programme, danach im Marketing der Firma als Pressereferentin. Erfahrungen, von denen sie profitiere. „Die Skills kennt man als Lehrer nicht so.“

Als die sechsstufige Realschule per Volksentscheid eingeführt wurde, nutzte sie die Chance, zurück in den Schuldienst zu gehen. „Ich habe es nie bereut.“ Zunächst an der Realschule Dachau, dann in Odelzhausen und seit 2017 in Bruck. In diesen Zeiten habe sie viel gelernt.

Die Ferdinand-von-Miller-Realschule hatte Gundula Socher bereits als externe Evaluatorin besucht. „Ich kannte die Schule schon ein bisschen, und wusste auch, was ich ändern wollte“, erinnerte sie sich. „Das Kollegium hat sich darauf eingelassen.“ Socher habe sofort begonnen, ihre Vorstellungen einer modernen Schule umzusetzen, sagte der Personalratsvorsitzende Jörg Spengler. Er schätze die vertrauensvolle Zusammenarbeit und auch kontroverse Diskussionen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Gundula Socher schreibe Teamgeist groß, würdigte Michael Heimes. Und das sei wichtig, denn eine Schulleitung sei heute ein Schulmanagement mit vielen Aufgaben, die es zu verteilen gelte. „Die Leitung ist nur noch im Team zu bewältigen.“

Dabei wollte Gundula Socher nicht unbedingt Schulleiterin werden. „Ich habe mich in der zweiten Reihe immer sehr wohl gefühlt.“ Doch als Heimes zum Ministerialbeauftragten berufen wurde, ahnte sie, was kommen würde. Erst unfreiwillig und dann bewusst habe sie sich dafür entschieden. In den fünf Jahren habe sich der Unterricht verändert. Es gebe Methodenwochen, statt einer Theater- eine Film-AG und weitere AGs, die ausgebaut wurden. Dass das Kollegium sich auf alles eingelassen hat, habe sie zur Bewerbung motiviert. „Ich will den Weg, den ich im Februar 2017 begonnen habe, weitergehen.“

Auf diesem Weg begleiten sie viele guten Wünsche. „Sie haben das Fingerspitzengefühl, die Schule durch die Zeit zu lenken“, sagte Vize-Landrätin Martina Drechsler. Denn seit drei Jahren herrsche Corona-Ausnahmezustand, dazu komme die Flüchtlingswelle. Brucks Vize-Bürgermeister Christian Stangl wünschte ihr „viel Kraft, Erfolg und das nötige Quäntchen Glück“ beim Vermitteln zwischen verschiedensten Interessen und den neuen Gestaltungsmöglichkeiten. Socher habe die Schule in den vergangenen Monaten mit Geschick gelenkt“, sagte die Fördervereins-Vorsitzende Inge Jakobi. Sie übernehme ein geordnetes Beet. „Die Saat wird aufgehen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.