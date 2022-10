Doppel-Wumms im Kreistag: Wieder Tauziehen um Schul-Tiefgarage

Von: Thomas Steinhardt

Eine Tiefgarage (Symbolfoto) © IMAGO/MANUEL GEISSER

Doppel-Wumms gegen Tiefgaragen-Träume: Nach der Ablehnung eines neuen Radlkellers in Gröbenzell bewertet der zuständige Ausschuss des Kreistags auch den geplanten Bau einer Tiefgarage an der Realschule in Bruck kritisch. In beiden Fällen wird noch mal geprüft.

Fürstenfeldbruck – Während die Kreisverwaltung sich in Gröbenzell bei der Erweiterung des Gymnasiums um mehr oberirdischen Platz bemühen will, ist die Lage in Fürstenfeldbruck etwas komplizierter. Denn mehr Platz gibt es hier eher nicht.

Zum Hintergrund: Die Brucker Realschule muss saniert und auch erweitert werden. Darüber besteht im Kreistag breiter Konsens. Allerdings bereiten die nötigen Parkplätze den Verantwortlichen einiges Kopfzerbrechen. Die Stadt Fürstenfeldbruck als zuständige Genehmigungsbehörde fordert den Bau einer Tiefgarage mit 58 Stellplätzen. Denn sie sieht die Herstellung oberirdischer Parkplätze sehr kritisch – dies wegen des Flächenverbrauchs und der Durchmischung von Verkehr mit Schülerströmen. Vorteil einer Tiefgarage außerdem: So bliebe mehr Pausenhoffläche übrig als bei einer anderen Lösung.

Andere Ideen

Insgesamt werden die Kosten für Sanierung und Erweiterung grob auf rund 20 Millionen Euro geschätzt. Die Tiefgarage würde 1,75 Millionen Euro verschlingen, was schon im Kulturausschuss des Kreistags auf Skepsis stieß. So machten alternative Ideen für die Parkplätze die Runde: Der Parkplatz am Bahnhof rückte in den Blick genau wie das Parkdeck daneben, wobei der Brucker Stadt- und Kreisrat Andreas Lohde (CSU) die Sinnhaftigkeit dieser Ideen angesichts ihrer räumlichen Entfernung zur Realschule in Frage stellte. Außerdem sei der Parkdruck rund um das Tulpenfeld schon riesig, erinnerte Lohde genau wie später Jan Halbauer (Grüne) im Kreisausschuss, wo das Thema erneut zu behandeln war. Er berichtete von Konflikten mit Anwohnern der FOS/FOS und plädierte im Sinne der Stadt für die Tiefgarage. „Ich wünsche mir auch, dass die Leute mit dem ÖPNV kommen. Aber ich muss mich der Realität stellen“, sagte Halbauer.

Hans Wörle (CSU) unterdessen betonte: „Wir brauchen Parkplätze, sonst bekommen wir keine Baugenehmigung.“ Das vorhandene Grundstück gebe das aber nicht her – und irgendwo müssten die Autos hin. Sein Fazit: Entweder Tiefgarage bauen oder ein anderes Grundstück finden. Max Keil (ÖDP) indes beantragte, die Tiefgarage sofort aus den Planungen zu streichen. „Wir sollten eine Realität schaffen, die zukunftsfähig ist“, sagte er in Richtung Halbauer. „Wenn wir eine Auto-Realität schaffen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn der ÖPNV nicht genutzt wird.“

Weitere Untersuchungen

Die große Mehrheit in beiden Ausschüssen indes wollte die Garage nicht ganz streichen, sondern erst mal weitere Untersuchungen anstrengen. Wenn das Ergebnis in spätestens zwei Monaten vorliegt, soll dies erneut im Ausschuss behandelt werden. Dabei drängt die Zeit. Denn ohne entsprechende Sanierung und Erweiterung könnte die Realschule die Genehmigung für die offene Ganztagsschule verlieren – ganz abgesehen von den anderen baulichen Schwierigkeiten am Hof.

Ob aus dem Doppel-Wumms gegen Tiefgaragen vielleicht doch nur ein Wümmschen wird, ist insgesamt damit noch offen. Im Falle Gröbenzells ließ Vize-Bürgermeister und Grünen-Kreisrat Martin Runge aber schon mal durchblicken, dass harte Verhandlungen bevorstehen könnten. Der Vorsitzende des Bauausschusses in Gröbenzell (er selbst) jedenfalls sei ein strenger Mann. Und auch im Brucker Rathaus dürfte man von der Anti-Tiefgaragen-Idee eher nicht so begeistert sein.

