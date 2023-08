20 Jahre Redlounge-Party: Ein Klassentreffen in Rot - „viele haben sich dort kennengelernt“

Von: Lisa Fischer

Seit 2019 findet die Eventreihe einmal im Jahr als Open-Air-Party am Pucher Meer statt. © Mahavi Group

Eine Party eingetaucht in warmes, rotfarbiges Licht: Das gibt es seit 20 Jahren in Fürstenfeldbruck bei der Redlounge-Party. Viele Brucker haben sich dort kennen- und lieben gelernt. Für sie ist die Jubiläumsfeier am Samstag daher ein Muss.

Fürstenfeldbruck – Die Eventreihe „Redlounge-Party“ wurde vor 20 Jahren in der Klostertenne geboren. Dann musste die Veranstaltung aus Fürstenfeld weichen – es hatte Beschwerden über Lärm und Dreck gegeben. Seit 2019 findet die Partyreihe deshalb als Open-Air am Pucher Meer statt. So auch am kommenden Wochenende. Hans Schmölz, einer der drei Gründer der Redlounge sowie Geschäftsführer von Anima- Events und der Mahavi-Group, und Christian Raatz, seit 2016 Organisator der Redlounge, verraten im Interview ein paar Insider aus 20 Jahren Redlounge.

Redlounge-Party: Woher kommt der Name überhaupt?

Raatz: Die Gründer Klaus Hörhager, Hans Schmölz und Viktor Fischer wollten damals eigentlich einen gemütlichen, loungigen Barabend in der A-Go-Go-Bar im Amperpark in Emmering veranstalten. Von Freunden – für Freunde. Angelehnt an ein paar Inspirationen aus Ibiza, mit Loungen und Perserteppichen, eingetaucht in rotes, warmes Licht für sommerliches Feeling mit coolem DJ-Sound. Daraus entstand dann der Name „Redlounge“ und wurde wenige Monate später zu einer großen Partyreihe.

Früher fand die Redlounge-Partyreihe im Klosterareal statt. Wann hat die Mahavi-Group als Veranstalter übernommen?

Raatz: 2003 war es noch HSF-Events, also die Anfangsbuchstaben von den drei Gründern „Hörhager, Schmölz und Fischer“. Später haben sie diese in „Anima Events GmbH“ umfirmiert. Auch 20 Jahre später ist es immer noch Anima-Events im Hintergrund, nicht die Mahavi-Group, wie viele denken. Da aber Hans Schmölz und Viktor Fischer 2017 die Mahavi-Group gegründet haben, ist auch Anima-Events ein Teil davon geworden, welches vom Mahavi-Team unterstützt wird.

Was geschah nach der Premiere in Emmering?

Raatz: Die Redlounge hat zum Start drei Mal in der A-Go-Go-Bar Bar stattgefunden, nachdem aber die Party immer größer wurde, musste eine neue Location her. Das war dann das Klosterareal bis Ende 2018, das wir dann leider verlassen mussten.

Was war ein Highlight in 20 Jahren Redlounge?

Schmölz: Ein Highlight war auf jeden Fall, als wir 2005 die Redlounge-Party im Sage-Club Berlin veranstaltet haben und mit 100 Freunden von Fürstenfeldbruck mit dem Bus nach Berlin gefahren sind und dort ein ganzes Hotel gemietet haben – aber es war auch ein enormer Aufwand mit Planung und Durchführung. Aber es hat geklappt und alle fanden es mega! Das größte Highlight für mich war aber auch die letzte Redlounge im April in der Alten Druckerei, als viele alte Bekannte und Freunde mit ihren Kindern da waren, die mittlerweile auch erwachsen sind. Eine Party mit zwei Generationen, das gibt es nicht oft.

Raatz: ... und natürlich, dass sich sehr viele bei einer Redlounge-Party kennengelernt haben. Wir haben jetzt für das 20-jährige Jubiläum viele Nachrichten über Social Media erhalten, dass sie unbedingt kommen müssen – auch wenn sie keine Partygänger mehr sind –, da sie sich auf der Redlounge-Party kennengelernt haben und mittlerweile Familien gegründet haben. Das sind schon tolle Nachrichten.

Und was lief nicht so gut?

Raatz: Eigentlich liefen alle Redlounge-Partys ohne Probleme. Das einzige, was immer noch im Kopf hängt, war bei einer der letzten Redlounge-Partys in der Tenne, als jemand einen Feuermelder eingeschlagen hat und die Party für längere Zeit unterbrochen war, bis sie die Feuerwehr wieder freigegeben hat.

Was ist das Besondere an der Redlounge-Party?

Schmölz: Ich glaube, es ist einfach die lange Geschichte einer Partyreihe. Jede Veranstaltung war immer sehr gut besucht, eigentlich auch immer mit Einlass-Stop nach kurzer Zeit. Viele Gäste sagen „Redlounge-Feeling“ dazu – es ist wie ein Klassentreffen, man kennt einfach jeden. Jeder hat Lust auf diese Party gehabt, welche im Kloster einmal im Quartal stattgefunden hat. Viele Gäste sind zu Freunden geworden. Die Redlounge hat auch das Nachtleben in Fürstenfeldbruck verändert und geprägt. Dadurch entstand damals der Buck-Rogers-Club (heute Alte Druckerei), weil man einen Ort gesucht hat, wo man mehr als vier Mal im Jahr feiern konnte.

Raatz: Leider sind wir seit Ende 2018 mit der Redlounge heimatlos. Natürlich können wir einmal im Jahr das Event am Pucher Meer veranstalten und ab und zu auch im Club (Alte Druckerei), aber dafür ist die Kapazität leider zu klein. Wir sind noch auf der Suche nach einer Industriehalle oder Ähnlichem im Raum Fürstenfeldbruck, um irgendwann der Redlounge-Party wieder viermal im Jahr ein Zuhause zu geben. Wenn jemand etwas weiß, kann er sich gerne bei uns melden.

Karten gibt es im Vorverkauf für 13 Euro (Abendkasse: 18 Euro), in der Martha Pizzarei, dem Bottles’n’Burgers, im Parkcafé und online auf www.festivals-ffb.de. Los geht es am Samstag, 12. August, 18 Uhr, am Pucher Meer. Alle Besucher haben freien Eintritt zur Afterparty in der Alten Druckerei (ab 24 Uhr). Es gibt einen kostenlosen Shuttlebus-Service.

