Rewe Fürstenfeldbruck: Kooperation beendet - Flagge zeigen bei Fußball-WM

Zeigen die Regenbogenflagge: Rewemarkt-Inhaber Alexander Kersten (l.) und ein Mitarbeiter. © Peter Weber

Rewe beendet während der WM die Kooperation mit dem DFB. Auch in Fürstenfeldbruck friert der Rewe an der Kurt-Schumacherstraße die Zusammenarbeit ein - und zeigt Flagge.

Fürstenfeldbruck - Die Supermarktkette Rewe hat die Kooperation mit dem DFB eingestellt. Grund ist das Verbot des Fußballverbands, die One-Love-Binde bei WM-Spielen zu tragen. Die Debatte wird auch bis nach Fürstenfeldbruck getragen.

Denn hinter der Entscheidung der Supermarktkette steht auch Alexander Kersten, Inhaber des Rewe-Markts in der Kurt-Schuhmacherstraße in Fürstenfeldbruck. Stellvertretend für seinen Markt setzt er ein Zeichen und zeigt Flagge in den Regenbogenfarben. Das Sammelalbum – ähnlich dem Panini-Stickeralbum und bis zu dem Vorfall Teil der Kooperation – gibt es ab sofort kostenlos.

