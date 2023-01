Stadträte entsetzt über Rodung im Rothschwaiger Forst - Alternative Flächen waren vorhanden

Von: Lisa Fischer

Im Rothschwaiger Forst wird eine Waldfläche gerodet. Aus dem Holz werden unter anderem Hackschnitzel gemacht. © mm

Anfang der Woche haben Rodungsarbeiten im Rothschwaiger Forst begonnen. Rund 16 Hektar Wald sollen weichen, um später auf der Fläche Kies abbauen zu können. Im Brucker Stadtrat herrscht Entsetzen.

Fürstenfeldbruck - „Es ist sauschade bis ärgerlich“, sagt Jan Halbauer, Fraktionsvorsitzender der Grünen. „Es wurde in den vergangenen Jahren einiges an Energie in die Thematik reingesteckt sowie Anträge und Petitionen eingereicht.“ Jetzt würden einfach Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Verhandlungen der Stadt mit Grundstückseigentümern für eine Alternativfläche seien noch offen gewesen, sagt BBV-Fraktionsvorsitzender Christian Götz. „Man kann doch nicht einfach hergehen und stundenlange Vorgespräche völlig ignorieren“, sagt Götz empört über die Verhandlungen, die es zwischen Stadt, Politikern und dem Unternehmen gegeben hatte. „Für mich sieht das nach einer Nacht- und Nebelaktion aus, bevor der große Aufschrei kommt und sich jemand an die Bäume kettet.“

Von einem „schwarzen Tag für die Brucker, ihren Klimawald und ein wichtiges Naherholungsgebiet der Stadt“ spricht der CSU-Fraktionsvorsitzende Andreas Lohde. Es sei bedauerlich, dass man nach einem guten Verhältnis abrupt vor Tatsachen gestellt wird. „Die Alternativflächen auf den Äckern nebenan können mit einer Regionalplanänderung mindestens die Hälfte der gesamten Rodungsfläche kompensieren. “

Alexa Zierl, ÖDP-Fraktionsvorsitzende, sagt, dass das Vertrauen zu der Firma zerstört sei. Trotzdem möchte die Klimaschutzreferentin nach vorne schauen: „Man muss noch gesprächsbereit sein. Wenn man sich darauf einigt, dass erst einmal nur ein Drittel der Fläche gerodet wird, kann man für den Rest eine Lösung finden.“

Die Stadtverwaltung habe zufällig von der Rodung erfahren, sagt OB Erich Raff. Er habe sich daraufhin selbst ein Bild vor Ort gemacht und die Stadträte am Dienstagmittag per E-Mail informiert.

Zu den Alternativflächen äußert sich der Rathaus-Chef so: „Alle Grundstückseigentümer, deren Grundstücke für einen Kiesabbau auf der Ostseite in Betracht kamen, hatten zugesagt, ihr Grundstück für den Kiesabbau zur Verfügung zu stellen.“ So hätten einige ihre Grundstücke an die Stadt verkauft, andere wollten laut Raff an die betreffende Firma verkaufen. Ein Teil wollte das Grundstück behalten und für die Zeit des Kiesabbaus verpachten, so der Rathaus-Chef.

Am Dienstagnachmittag hatte die Firma für den Kiesabbau über den Beginn der Rodungsarbeiten informiert.

