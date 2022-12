Aus Kiesgrube soll Deponie werden - Renaturierung wäre in weiter Ferne

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Eine Kiesgrube. © sak (Beispielfoto)

In einer Kiesgrube nördlich des Rothschwaiger Waldes soll eine Deponie für Bodenaushub und Abbruchabfälle entstehen. Das sorgt hinter den Kulissen für eine gewisse Aufregung.

Fürstenfeldbruck – In nicht öffentlicher Sitzung war unlängst der Fürstenfeldbrucker Stadtrat über die Pläne eines Kiesgrubenbetreibers informiert worden. Das für die Genehmigung zuständige Landratsamt bestätigt nun auf Nachfrage, dass in der Grube so genannte Inertabfälle deponiert werden sollen – also Abfälle, die keinen wesentlichen physikalischen, chemischen oder biologischen Veränderungen unterliegen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Genehmigung noch nicht erteilt

Darunter verstehe man vor allem Bodenaushub und mineralische, vorsortierte und separierte Bau- sowie Abbruchabfälle mit nur geringfügig anhaftenden nichtmineralischen Fremdbestandteilen, erklärt eine Sprecherin der Kreisbehörde. Sie betont, dass das Genehmigungsverfahren nicht abgeschlossen ist. Nun gelte es, die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange abzuwarten und zu prüfen.



Renaturierung von Kiesgrube verzögert

Erst dann könne entschieden werden, ob der Antrag genehmigungsfähig ist. Die Deponie soll acht bis zehn Jahre betrieben werden: In diesem Zeitraum soll die Grube verfüllt sein, so die Schätzung.

In der Stadt Fürstenfeldbruck stößt das Vorhaben nicht gerade auf Begeisterung, weil damit die Renaturierung der Kiesgrube in weite Ferne rückt. Allerdings gelten die Chancen der Stadt, die Deponie zu verhindern, als gering. Verhindern könnte die Stadt wohl allenfalls eine wie auch immer geartete Erweiterung.

Zuständig ist das Landratsamt in seiner Eigenschaft als untere Abfallbehörde. Im Falle einer Genehmigungsfähigkeit des Antrages wäre das LRA verpflichtet, eine entsprechende Genehmigung zu erteilen, so die Sprecherin.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.