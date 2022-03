VR-Bank freut sich über historischen Zuwachs bei Kreditgeschäft - Sorgenkind bleibt Niedrigzins

Blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück: die VR-Vorstände (v.l.) Manfred Schätz, Robert Fedinger und Rudolf Sydow. © MM

Für das Jahr 2021 meldete die Volksbank Raiffeisenbank einen Rekord im Kreditgeschäft. Wermutstropfen bleibt laut dem Vorstand jedoch das niedrige Zinsniveau.

Fürstenfeldbruck - In einem herausfordernden Gesamtumfeld konnte die Volksbank Raiffeisenbank (VR) bestehen. „Trotz globaler Krisen und immer lauter werdenden Inflationsängsten konnte sich unsere Bank weiterhin gut entwickeln“, berichtet Vorstand Robert Fedinger. „Die Bank ist weiter überdurchschnittlich gewachsen und behauptet sich nachhaltig als wichtiger Immobilienfinanzierer über die Landkreisgrenzen hinaus.“

Im Kreditgeschäft vermeldet die VR-Bank für 2021 ein Rekordjahr. Bei eigenen Krediten verzeichnete sie einen Zuwachs von 136,4 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung von zehn Prozent. „Darüber hinaus haben wir 55,5 Millionen Euro (plus 11,3 Prozent) an unsere Verbundpartner vermittelt“, erklärt Vorstand Manfred Schätz. Einen Jahreszuwachs von knapp 193 Millionen hat es in der Geschichte der VR-Bank noch nie gegeben. Wermutstropfen bleibt das niedrige Zinsniveau. „Trotz massiver Volumenzuwächse sind die Erträge im Zinsgeschäft weiter zurückgegangen“, so Schätz.

Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase suchen Anleger nach Alternativen für ihr Erspartes. Eine immer größere Rolle spielen dabei Fonds. Auch die Gold-Automaten seien bei Kunden der VR-Bank beliebt. Da für 2022 allgemein eine höhere Inflation erwartet werde, habe eine ausgewogene Struktur bei der Geldanlage noch mehr Bedeutung, heißt es.

Den Zahlungsverkehr prägt ein verändertes Verbraucherverhalten. Seit Ausbruch der Pandemie registriert die VR-Bank eine deutliche Zunahme kontaktloser Kartenzahlungen, gleichzeitig nahm der Bargeldbedarf ab. Ungebrochen bleibt der Trend zum Homebanking.

Das bilanzielle Eigenkapital bildet die Basis für eine gesunde und stabile Bank. Vorstand Rudolf Sydow: „Seit vielen Jahren zählen wir zu den eigenkapitalstärksten bayerischen Genossenschaftsbanken.“ Das Betriebsergebnis habe 2021 mit 16,7 Millionen Euro deutlich höher gelegen als erwartet. Davon profitieren die Mitglieder der VR-Bank. Aufsichtsrat und Vorstand werden der Vertreterversammlung erneut eine deutlich über der Marktverzinsung liegende Dividende von 1,50 Prozent vorschlagen. Mit einem jährlichen Spendenetat von rund 73 000 Euro unterstützt das Geldinstitut viele Vereine und Initiativen.

Die VR-Bank zählt 223 Mitarbeiter. Sie kommen überwiegend aus der Region und schätzen kurze Arbeitswege ebenso wie die flachen Strukturen innerhalb der Bank. Stolz macht den Vorstand in der aktuellen Situation die Solidarität der Mitarbeiter: So wurden mehr als 3000 Euro Spenden für die Opfer der Ukraine-Krise gesammelt. „Wir werden dies aus eigenen Mitteln zusätzlich unterstützen“ verspricht Fedinger.

