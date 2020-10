Wegen Corona: Stadt Fürstenfeldbruck sagt Shopping-Day ab

Der lang geplante Aktionstag „Kauf in deiner Stadt“ fällt der Corona-Pandemie nun doch zum Opfer. Die Verantwortlichen hatten zunächst entschieden, den Shopping-Day am 24. Oktober durchzuführen. Am Mittwoch aber fiel die Entscheidung, die Aktion abzusagen.

Fürstenfeldbruck – Die Absage betrifft alle Aktionen, die die Stadt an dem so genannten Einkaufstag geplant hatte, wie eine Sprecherin in einer ersten Reaktion auf eine entsprechende Tagblatt-Anfrage hin sagte. Eine genauere Erklärung will die Stadt noch im Laufe des Mittwoch herausgeben. Wie die Geschäfte reagieren, sei noch unklar (Stand 15:50 Uhr). Die Corona-Inzidenz stieg am Mittwoch im Landkreis weiter an.

Das war die Erstmeldung und das war geplant: Damit wird die Hauptstraße von 9 bis 17 Uhr zur Fußgängerzone, auch am Niederbronner- und Geschwister-Scholl-Platz gibt es Angebote – unter erhöhten Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

Die Meinung im Rathaus sei gespalten, sagt OB Erich Raff. Trotzdem habe man sich am Ende für die Durchführung entschieden. „Wir wollen ein Signal für die heimische Wirtschaft setzen.“ Die beteiligten Geschäfte hätten ihre Aktionen ohnehin gemacht, so Raff. Zudem gebe es ein Hygienekonzept. So herrscht in allen abgesperrten Bereichen Maskenpflicht. Sicherheitskräfte werden die Einhaltung überprüfen.

Die Hauptstraße wird daher am Samstag von 6 bis 20 Uhr zwischen Schöngeisinger- und Pucher Straße gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet, die Taxis stehen an der Augsburger Straße. Die Fahrbahn wird zu einer kleinen Flaniermeile mit einigen Ständen, die gebrannte Mandeln, Zuckerwatte und andere Leckereien anbieten. Auch auf dem Geschwister-Scholl-Platz stehen Fahrgeschäfte und Standl. Das Brucker Brettl spielt um 15 und 16 Uhr am Niederbronnerplatz eine lustige Szene aus dem Alltag. Ebenfalls am Niederbronnerplatz startet um 10.30 Uhr die Kinder-Stadtrallye für bis zu 20 Kinder und Eltern. Um 15 Uhr beginnt die Stadtführung „Bier, Bruck und Brauereien“ am Leonhardsplatz (Anmeldung für beides bis Freitag, 12 Uhr, per E-Mail an tourismus@fuerstenfeldbruck.d oder unter Telefon 2 81 14 10).

Im Rahmen des Aktionstages haben sich auch 20 Läden, Lokale und Dienstleister etwas ausgedacht. Der Gewerbeverband lädt zu einer digitalen Rallye ein. Ob die Fundradversteigerung ab 10 Uhr am Bauhof stattfinden kann, wird noch geprüft.

Als Ersatz für die ausgefallene Leonhardifahrt beginnt um 15.30 Uhr das Votivamt in der Klosterkirche Fürstenfeld. Im Anschluss werden draußen Pferde und Reiter gesegnet.

Um eine Verbindung zwischen Innenstadt und Geschwister-Scholl-Platz zu schaffen, fährt der Bus 840 an diesem Tag kostenfrei. Auf den Rikscha Service wird dagegen verzichtet - Betreiberin Alexa Zierl hatte im Vorfeld schon angekündigt, aus Infektionsschutzgründen den selben nicht anbieten zu wollen. Auch den für den Volksfestplatz geplante Autoscooter wird es nicht geben.

Die Organisatoren hoffen, nicht noch absagen zu müssen. Man habe sich inzwischen daran gewöhnt, draußen Masken zu tragen, sagt Raff. „Wir werden es schaffen.“ Sicher dürfe man die Infektionszahlen nicht vernachlässigen. Daher beobachte man weiter die Entwicklung. „Wenn die Zahlen dramatisch steigen, werden wir noch absagen.“ imu

