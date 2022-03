Sammelstellen für Gartenabfälle wieder geöffnet

Hat schon mit der Gartenarbeit begonnen: Rudi Schulla (88) in der Brucker Kleingartenanlage. © Metzler

Für die Gartler ist jetzt die Zeit, ihre Grundstücke langsam aus dem Winterschlaf zu wecken und erste Arbeiten auszuführen. Da fällt natürlich Abfall an.

Fürstenfeldbruck - Dieser kann etwa zu den Sammelstellen des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) gebracht werden. Die sind wieder geöffnet, wie das Kommunalunternehmen mitteilt.

Im Stadtgebiet Fürstenfeldbruck gelten für Gartenabfälle folgende Öffnungszeiten: Sammelstelle Waldfriedhof Montag/Mittwoch, 17 bis 19 Uhr, und Samstag, 9 bis 12 Uhr; Sammelstelle Frühlingstraße Samstag, 14 bis 17 Uhr; Sammelstelle Senserbergstraße Montag/Mittwoch, 15 bis 17 Uhr, und Samstag, 9 bis 12 Uhr; Sammelstelle Tulpenstraße Samstag, 14 bis 16 Uhr.

In Olching kann Grüngut in der Gleiserstraße dienstags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr sowie am Olchinger See mittwochs von 15 bis 17 Uhr und samstags von 13 bis 15 Uhr abgegeben werden. Die Gartenabfallsammelstelle in Puchheim an der Zweigstraße hat jeden Samstag von 8 bis 12 Uhr und die Sammelstelle in Puchheim-Ort am Feuerwehrhaus jeden zweiten und vierten Samstag im Monat von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Im Maisacher Ortsteil Gernlinden öffnet die Gartenabfallsammelstelle in der Maisacher Straße/Ecke Oberweg jeden Samstag zwischen 9 und 12 Uhr. Bei der Sammelstelle in Mittelstetten können Gartenabfälle mittwochs von 17 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr angeliefert werden, in Hattenhofen samstags von 10 bis 12.30 Uhr und ab April zusätzlich mittwochs von 17 bis 19 Uhr.

Die Gartenabfallsammelstelle in Adelshofen ist Samstag von 9 bis 11 Uhr, die in Althegnenberg, Ortsteil Hörbach, Samstag von 9 bis 12 Uhr und die in Jesenwang, Ortsteil Pfaffenhofen, Samstag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. An der Sammelstelle in Zankenhausen (Türkenfeld) wird Samstag von 9 bis 12 Uhr und Dienstag von 14 bis 16 Uhr Grüngut angenommen.

Außerdem können Gartenabfälle das ganze Jahr über auch an allen großen Wertstoffhöfen des Abfallwirtschaftsbetriebes im Landkreis abgegeben werden.

