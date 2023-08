Footballer brauchen Heimstätte: Ist SCF-Sportzentrum die Lösung? - „nur noch eingeschränkt nutzen“

Von: Ingrid Zeilinger

Im Stadion des SC Fürstenfeldbruck werden nächste Saison keine Herrenteams spielen. Es könnte neue Heimat der Fursty Razorbacks werden, meinen einige Stadträte. © Peter Weber

Nach dem wahrscheinlichen Aus für einen schnellen Bau des Sportlerhauses auf der Lände gibt es erste Ideen, die Fursty Razorbacks unterzubringen. Ins Visier gerät das Areal des SC Fürstenfeldbruck.

Fürstenfeldbruck – Die Fursty Razorbacks sollten, wie berichtet, eigentlich in den kommenden Jahren ein Sportlerhaus auf der Lände bekommen. Die Pläne waren schon gemacht. Doch dann schnellten die Baukosten auf acht Millionen Euro – und gleichzeitig zwingt die Kommunalaufsicht die Stadt zur Haushaltskonsolidierung.

Auch wenn noch nichts beschlossen ist, wird fest damit gerechnet, dass das Sportheim erst einmal warten muss. Für die Razorbacks ist das eine herbe Enttäuschung – nach einer Lösung wird fieberhaft gesucht.

Denn die von OB Christian Götz ins Gespräch gebrachten Container als Zwischenlösung gefallen weder den TuS-Footballern, noch einigen Stadträten. Man müsse pragmatisch das Mach- und Greifbare umsetzen, anstatt mit Provisorien die gute Vereinsarbeit zu gefährden, meint CSU-Ortsvorsitzender Ulrich-Joachim Müller. Fraktionssprecher Andreas Lohde fordert, die Planungen architektonisch abzuspecken. „Die Selbstverpflichtung des Bauamtes, dass der Baukörper des Sportlerhauses auf der Lände zu den Wettbewerbsergebnissen der Überplanung der Lände passen soll, muss aufgehoben werden.“ Man brauche ein realisierbares, funktionales Sportlerhaus, das den Ansprüchen eines Zweitliga-Clubs entspreche.

Auch Finanzreferent Klaus Wollenberg (FDP) weist darauf hin, dass Container die Stadt Leihgebühren kosten würden. Er bringt eine andere Option ins Spiel: „Das bisherige Fußball-(Sport-)Zentrum an der Klosterstraße, aktuell genutzt durch den SCF, wird zur neuen Heimstätte der Footballer.“

Laut Wollenberg läuft der Nutzungsvertrag in absehbarer Zeit aus. Da der SCF die Anlage nur noch eingeschränkt nutze und seine Herrenmannschaften abgemeldet habe, entfalle das Geschäftsmodell. Die Frage der Gültigkeit der Nutzungsvereinbarung mit dem SCF stelle sich, ebenso wie die Höhe der bisher von der Stadt dem Verein gezahlten Gelder für Platz- und Anlagenpflege. Die Footballer könnten einziehen. Umkleiden, Gaststätte, Besprechungsräume, Spielfelder, eine überdachte Tribüne, Park- und Radabstellplätze stünden zur Verfügung. Wie man das vertraglich regele, müsse man sehen.

Auch die CSU denkt in diese Richtung und spricht von einer „effektiveren Nutzung anderer Sport- und Vereinsinfrastruktur in nächster Nachbarschaft“. Der SCF brauche weniger Trainings- und Spielflächen. Sicherlich solle man die Jugendarbeit des Vereins weiter unterstützen. „Ob allerdings für diese Jugendarbeit das größte Fußballzentrum der Stadt einzig für den SCF vorgehalten werden muss, wobei daneben noch vier weitere Fußballsportzentren in der Stadt bestehen, muss zügig geprüft und diskutiert werden“, heißt es seitens der CSU.

