Türkgücü im Klosterstadion: Stadt wartet auf Anfrage

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Das Gelände des SCF. © Weber

Nur noch reine Formsache ist es nicht, dass Türkgücü München einige Regionalliga-Spiele im Stadion des SC Fürstenfeldbruck ausrichtet.

Fürstenfeldbruck – Wie OB Erich Raff auf Nachfrage von Georg Jacobs (CSU) im Haupt- und Finanzausschuss erklärte, muss auch die Stadt als Eigentümer des Stadions an der Klosterstraße sein Einverständnis geben. Denn auch bei anderen Gastspielen in Bruck – etwa durch die Münchner Löwen oder den FC Ingolstadt – habe es Sondervereinbarungen gegeben.

Diese Unterlagen braucht man

Raff verwies auf ein 25-seitiges Schreiben des Bayerischen Fußballverbandes (BFV), in dem aufgelistet ist, welche Unterlagen Türkgücü vorlegen muss. Dazu gehören Bestätigungen der Bauaufsicht, für den Brandschutz, aber auch Rettungs- und Sanitätswesen. „Diese Stellungnahmen müssen alle eingeholt werden. Da muss die Stadt mit eingebunden werden.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Er habe kein Problem damit, wenn andere Vereine in Fürstenfeldbruck spielen wollen, sagte Raff. Doch das müsse geregelt sein. Der OB betont auf Tagblatt-Nachfrage, dass Türkgücü noch nicht direkt mit einem Stadtvertreter gesprochen hat. Es gab lediglich eine E-Mail des Präsidenten, in dem man sich bedankte, aber keine offizielle Anfrage, ob der Verein das Stadion nutzen darf.

Das Nutzungsrecht

Im Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Fürstenfeldbruck und dem SCF ist laut Raff geregelt, dass der Verein das Stadion für seine eigenen Zwecke nutzen darf. Dies sei der Jugendspielbetrieb sowie die erste und zweite Mannschaft. Eine Weitergabe des Nutzungsrechts an andere Vereine sei nicht im Vertrag vereinbart.

Georg Jacobs schlug in der Sitzung vor, im Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport darüber zu beraten, ob man es überhaupt wünscht, dass Türkgücü in der Kreisstadt spielt. Andreas Lohde (CSU) wünschte, dass der SCF zunächst sein Präsidium demokratisch legitimiert. Dann könne der Verein an die Stadt herantreten. imu

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.