Kreativquartier in Bruck: Sanierung des Schlachthofs ist der erste Schritt

Von: Lisa Fischer

Bei der zukünftigen Umgestaltung des Lände-Areals zum Kreativquartier soll eine Sanierung der Gebäude des Alten Schlachthofs den Anstoß geben. © PETER wEBER

Das Gelände um die Aumühle und auf der Lände soll sich Schritt für Schritt weiterentwickeln und später einmal als Kreativquartier Künstler, Ateliers, Kultur, Büros und Wohnen vereinen. Nicht nur, dass die Umgebung um die dort beheimateten Vereine und Einrichtungen wie die Stadtbibliothek aufgewertet wird. Die Subkultur beispielsweise erhält nach der Umgestaltung ein größeres Zuhause.

Fürstenfeldbruck - In allererster Linie geht es aber um die Sicherung der Gebäude – das heißt der Verfall der teils denkmalgeschützen Bauten soll gestoppt werden. Stichwort: Sanierung und Ertüchtigung. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Planungs- und Bauausschusses deutlich.

Das gesamte Areal haben die Planer des Büros Jott Architekten in zwei Bereiche unterteilt. Der sogenannte Kultur- und Kreativ-Hub auf der westlichen Seite, auf der Lände, sowie der Bildungs- und Innovations-Hub im Osten auf dem Areal um die Stadtbibliothek.

Verein Subkultur erhält mehr Räumlichkeiten

„Der Alte Schlachthof auf der Lände-Seite bildet den Kern des Kultur- und Kreativ-Hubs“, erklärte Architektin Janna Hohn. Dort ist der Verein Subkultur beheimatet. Nach den Planungen soll die Subkultur künftig einen größeren Veranstaltungsraum erhalten und angrenzenden Räume zur Verfügung bekommen. So könnten diestatt aktuell 99 später 240 Gäste bei Events unterkommen. „Wenn das dann nach Brandschutzvorschriften möglich ist“, sagte Stadtbaurat Johannes Dachsel.

Zunächst soll aber mit einem kleinen Projekt die Umgestaltung des Geländes gestartet werden. Die alte Pferdemetzgerei, das kleinere Haus gegenüber des alten Schlachthauses, soll zu einem Café umgebaut werden, sagte Hohn. „Wir wollen den Schlachthof damit zum Wasser hin öffnen“, sagte die Architektin. Denn das kleine Gebäude liegt direkt an der Amper – aktuell jedoch noch von Bauzäunen umgeben. Das soll sich ändern und in dem alten Haus ein Café mit Aufenthaltscharakter direkt am Fluss entstehen.

Letztes Gutachten aus dem Jahr 2018

Bei der Umsetzung des Projekts könne man schon einmal sehen, welche Schwierigkeiten und Problematiken sich bei der Sanierung der anderen Gebäude des Schlachthofs auftun, sagte Architekt Thomas Rabe. Denn das letzte Gutachten der Räume am Schlachthof stammt aus dem Jahr 2018. Es sei aktuell unklar, inwieweit sich der Zustand der Gebäude verschlechtert habe, was sich wiederum auf die Kosten auswirken könne. Deshalb empfahl er dem Ausschuss, dem Projekt Pferdemetzgerei zuzustimmen. „Dann kann man das Gesamtprojekt neu bewerten.“

Im nächsten Schritt soll es eine Bewertung des Schlachthof-Ensembles geben. „Die Kosten hierfür liegen bei schätzungsweise 600 000 Euro“, sagte Rabe. Die Kosten für die gesamte Maßnahme am Alten Schlachthof inklusive 30 Prozent Risikoaufschlag belaufen sich auf rund 13 Millionen Euro.

Mit Blick auf die angespannte Haushaltslage ergänzte Dachsel, dass es gut sei, das Projekt Kreativquartier schrittweise aufzudröseln. „So können wir besser steuern.“ Dazu kämen zwei Fördertöpfe infrage. Zum einen rechne man mit Städtebaufördermittel in Höhe von 60 Prozent. Bei der Förderung zum Denkmalschutz könne man Stand jetzt noch keinen Betrag nennen.

