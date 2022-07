Flaniermeile Schöngeisinger Straße: Hier gilt bald Tempo 20

Von: Lisa Fischer

Ein verkehrsberuhigter Bereich soll bald ab der Ledererstraße (links) bis zum AEZ gelten. © lif

Auf 350 Metern bummeln, flanieren und verweilen und das, trotz Verkehr: Das soll zukünftig in der Schöngeisinger Straße möglich sein. In einem Teilstück in der Innenstadt gilt dann Tempo 20 für Fahrrad, Pkw, Lkw und Bus.

Fürstenfeldbruck – Langsamer fahren im Herzen der Innenstadt, heißt es bald in der Schöngeisinger Straße. Zwischen Kapuziner- und Ledererstraße soll dann nur noch eine Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometern erlaubt sein. Das entschieden die Mitglieder in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Verkehr und Tiefbau (UVT). Die Schöngeisinger Straße würde damit ein Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich (VGB) werden.

In solchen Straßenabschnitten gilt laut der Straßenverkehrsordnung ein Tempolimit. Fußgänger können in diesen Bereichen einkaufen gehen, die Straßenseiten bequem wechseln oder auf Bänken und in Cafés verweilen. Gleichzeitig kann der Verkehr aber weiterhin durchfahren – parken vor Einkaufsläden oder Anlieferungen sind weiter möglich.

Zwischen der Einmündung Ledererstraße und der Kapuziner Straße sei ein solcher verkehrsberuhigter Bereich machbar, sagt Montserrat Miramontes, Verkehrsplanerin der Stadt. „Hier ist eine Aufenthaltsqualität schon vorhanden“, sagte Miramontes und verwies auf den Platz vor dem Modegeschäft Fuchsweber, den Platz an der Ecke Viehmarktstraße und die zahlreichen Cafés.

Mit weiteren Bänken, Restaurant-Außenflächen oder sogar einem Brunnen könne der Aufenthaltscharakter zukünftig in dem Teilstück der Schöngeisinger Straße sogar noch gesteigert werden, erklärt Montserrat Miramontes. Weitere Flanierbereiche laden so zum Verweilen ein.

Für dieses Szenario musste die Schöngeisinger Straße jedoch zuerst von der Staatsstraße St 2054 zur Ortsstraße abgestuft werden. In der UVT-Sitzung gab Miramontes Bescheid, dass das kürzlich geschah. Der Weg für einen VGB ist also frei. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass durch die Tempo-Reduzierung zukünftig pro Tag 2500 Kfz weniger in der Schöngeisinger Straße und 500 Kfz weniger durch die Hauptstraße fahren werden.

Dass die Schöngeisinger Straße verkehrsberuhigt werden soll, ist ursprünglich ein Vorschlag aus dem Verkehrsentwicklungsplan (VEP) der Stadt. Darin wurde ebenso festgehalten, dass solche Bereiche auch in der Kirch- und Pucher Straße und gegebenenfalls Dachauer Straße eingeführt werden könnten.

In der Pucher Straße sei das aktuell nicht machbar, sagte Miramontes. Zwar gibt es hier beidseitig Geschäfte entlang der Straße zwischen den Einmündungen Ferdinand-Miller- und Hauptstraße. Doch laut Verkehrsplanerin fehle die Aufenthaltsfunktion. Deshalb muss man umdenken. „Wir werden verschiedene Möglichkeiten prüfen, um das zu ändern“, sagte Montserrat Miramontes. So schlägt die Verwaltung unter anderem vor, den Aufenthaltscharakter der Pucher Straße durch temporäre und kostengünstige Umgestaltung zu steigern. „Zum Beispiel mit Schanigärten oder grünen Pflanzeninseln“, sagte Miramontes. Die Ausschuss-Mitglieder schlossen sich dem Vorschlag an.

Eine komplette Absage als VGB erhielt die Kirchstraße, zwischen Einmündung des Niederbronnerwegs und der Hauptstraße. Die Straße ist bereits als Zone 30 ausgewiesen, die laut Straßenverkehrsbehörde das richtige verkehrsrechtliche Instrument sei. Eine Querung der Fahrbahn ist nur Höhe der Pruggmayrstraße und an der Ampel möglich.

