Schon wieder ist ein Auto weg

Täglich erscheint in der Printausgabe des Fürstenfeldbrucker Tagblatt eine Glosse unter dem Titel „Ganz nebenbei“. Diesmal ist es ein kleines Dèjà-vu.

Vor einem Monat wurde an dieser Stelle die Odyssee einer Puchheimerin geschildert, die nach einer Untersuchung im Brucker Klinikum ihr Auto vermisst und es erst mit Hilfe der Ehefrau des Tagblatt-Reporters wieder gefunden hat. Und nun das: Ein verzweifelter Mann klingelt zufällig an der Tür des Zeitungsschreibers. Er habe vor dessen Haustür in der Nähe des Krankenhauses seinen VW geparkt, jetzt sei das Auto weg.

Die erste Frage aufgrund der Erfahrungen: Ob er sich denn sicher sei, dass es in dieser Straße war? „Ganz sicher, ich hatte mich extra noch mal umgeschaut.“ Nach mehreren Telefonaten mit Polizei und Abschleppdiensten steht fest: Kein „Offizieller“ hat sich des Fahrzeugs „bedient“. Folglich muss es geklaut worden sein. Der Polizeibeamte rät: Gleich in die Inspektion kommen. Auf dem Fußweg dorthin fällt es dem aus Grafrath stammenden Mann dann plötzlich ein: Er hatte das Auto vor einem Arztbesuch tatsächlich an ursprünglich gedachter Stelle abgestellt, musste dann aber umparken. Denn zwischenzeitlich hatte ihn aus der Klinik eine Diagnose erreicht, die Schlimmeres vermuten ließ. Derart „durch den Wind“ hat er den Standort verwechselt.