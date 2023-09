Schulstart in Fürstenfeldbruck: Aus vier werden fünf Grundschulen

Von: Ingrid Zeilinger

Das neue Schulhaus an der Cerveteristraße wird am Dienstag eingeweiht. Hier nimmt das ehemalige Richard-Higgins-Team den Betrieb auf. Die Kinder und Lehrer müssen sich nun an einen neuen Schulnamen gewöhnen. © Peter Weber

Aus vier mach fünf: Wenn am Dienstag das neue Schuljahr beginnt, bekommt die Brucker Schullandschaft Zuwachs. Denn an der Cerveteristraße wird das neue Gebäude eingeweiht. Die neue fünfte Grundschule nimmt aber an anderer Stätte ihren Betrieb auf.

Fürstenfeldbruck – Eine alte Schule am neuen Fleck, neue Kinder in einem alten Gebäude und zwei neue Namen: Es ist schon etwas kompliziert, die Veränderungen im Brucker Grundschulbereich in wenige Worte zu fassen. Klar ist, aus vier Schulsprengeln wurden fünf. Und eine Schule ist für ein Jahr etwas aufgeteilt.

Das neue Schulhaus

In den vergangenen Monaten wurde an der Cerveteristraße fleißig gebaut. „Alle haben unglaublich hart gearbeitet, damit die Schule in Betrieb gehen kann“, sagt Michael Maurer, zuständiger Amtsleiter im Brucker Rathaus. Einige Kleinigkeiten fehlen noch und auch die Außenanlagen sind noch nicht ganz fertig. Aber ansonsten kann der Unterricht planmäßig beginnen.

In die „Grundschule an der Cerveteristraße“ – so wird sie heißen – ziehen die Kinder aus der bisherigen Richard-Higgins-Grundschule. Und zwar je fünf zweite und dritte Klassen. Hinzu kommen vier erste Klassen, denn die Grundschule ist künftig vierzügig. So bleibt auch genug Platz für die Nachmittagsbetreuung. Der Hort an der Cerveteristraße ist ja bereits eingeweiht. Schulleiterin Tanja Stock zieht mit um. Sie behält auch die Gesamtverantwortung für die „Grundschule an der Richard-Higgins-Straße“, wie das alte Haus künftig heißen wird.

Das alte Schulhaus

Die Richard-Higgins-Volksschule wie das Haus einst hieß, gehört der Vergangenheit an. Das Gebäude heißt künftig „Grundschule an der Richard-Higgins-Straße. Hier werden am Dienstag ABC-Schützen in drei Klassen eingeschult. © Peter Weber

Die fünf vierten Klassen ziehen nicht, wie die übrigen Klassen, um, sondern bleiben im alten Schulhaus – und zwar aus logistischen Gründen, erklärt Maurer. Denn für sie wäre an der Schule an der Cerveteristraße kein Platz mehr. Ein weiterer Vorteil: Die ABC-Schützen, die die fünfte Bildungseinrichtung an der Richard-Higgins-Straße einweihen, sind so nicht ganz alleine im Haus.

Damit beginnt die neue Grundschule an der Richard-Higgins-Straße mit drei ersten Klassen. „Heuer ist viel Platz“, sagt Maurer. „Aber es baut sich über die Jahre auf.“ Sprich: Jeden September kommen drei Klassen dazu. Man habe über die Option von Vorläuferklassen nachgedacht, sagt Schulamtsleiter Thomas Frey. Diese werden zunächst an der alten Schule gebildet und wechseln dann. Doch aufgrund der Einteilungslogistik und Sprengeländerung verwarf man den Gedanken wieder.

Die neue Grundschule im alten Schulhaus wird Pia Heininger kommissarisch leiten. Die Stelle wird zum Schuljahr 2024/25 wieder ausgeschrieben, berichtet Frey. Lehrer gibt es ausreichend, ergänzt der Schulamtsleiter. Damit steht einem erfolgreichen Start nichts mehr im Weg.

Die Schulsprengel

Durch die fünfte Grundschule wurden die Sprengel etwas verändert. Das hat nicht nur Auswirkungen auf den Brucker Westen, wo aus einem Sprengel zwei wurden, sondern auch marginal auf die Anderen. So gehen die Kinder aus der Alt-Buchenau künftig in die Schule an der Cerveteristraße statt an die Schule Nord. Dafür ist die Landsberger Straße nun der Schule Nord an der Theodor-Heuss-Straße zugeordnet. „Das gilt aber nur für die Erstklässler“, betont Michael Maurer.

In Sachen Hort und Mittagsbetreuung sind die Schulen gut aufgestellt. Einzig der Anbau an der Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße fehlt noch. Der muss bis 2026 fertig sein, um das geforderte Ganztagsangebot mit Hort und Nachmittagsbetreuung bereitstellen zu können. Klappt das, erfüllt die Stadt alle Vorgaben.

