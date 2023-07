Ausgezeichnet: Kleine Umweltprojekte mit großer Wirkung - Schüler gewinnen mit nachhaltigen Ideen

Passend für einen Klima- und Umweltpreis erhielten die Geehrten beim Festakt eine Sonnenblume. Die Bürgerstiftung für den Landkreis hat ihn zum zweiten Mal verliehen. © Tietz

Die Bürgerstiftung hat zum zweiten Mal ihren Klima- und Umweltpreis verliehen. Gewürdigt wurden Projekte und Initiativen, die sich im Landkreis für die Natur einsetzen. Erstmals gab es auch eine Jugendkategorie.

Fürstenfeldbruck – Hitzewelle, schwere Gewitter: Dass es um unsere Umwelt nicht gut steht, ist nicht zu übersehen. Während die Politik es bisher versäumt hat, dem Klimawandel wirksam entgegenzusteuern, haben es sich viele kleine Initiativen und Projekte zur Aufgabe gemacht, aktiv zu werden. Einige wurden nun von der Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck mit dem Klima- und Umweltpreis prämiert.

Seit dem vergangenen Jahr wird der Preis von der Bürgerstiftung und ihren Kooperationspartnern von der Sparkasse und der Süddeutschen Zeitung vergeben, um „die vielen großartigen Initiativen sichtbar zu machen und zu vernetzen“. Die Jury aus Fachleuten, Förderern und der Bürgerstiftung lobte insgesamt 6000 Euro für sieben Projekte aus. Dabei achteten die Juroren darauf, dass die Aktionen Vorbildwirkung haben und leicht nachgeahmt werden können. Daneben spielten Originalität, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit und pädagogische Wirkung eine Rolle.

Jugendkreistag prämiert Jugendliche

Eine Neuerung gab es: Der Jugendkreistag durfte die Gewinner der Kategorie Jugend auswählen, für die 2000 Euro zur Verfügung standen. Laut der Vorstandsvorsitzenden der Bürgerstiftung, Dorothee von Bary, hatte der Jugendkreistag bei der Auswahl der Projekte und der Verteilung des Geldes freie Hand. Das Gremium entschied sich für drei Projekte: Das Brucker Viscardi-Gymnasium erhielt 200 Euro für die artenreiche Gestaltung ihres Schulteichs. Das Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering bekam einen mit 900 Euro dotierten Sammelpreis für ein Upcycling Projekt, die Erstellung der Klimabilanz ihrer Schule und ihre eigene Fairtrade Schokolade.

Und auch die Brucker Pestalozzi-Schule wurde mit 900 Euro bedacht. Die Garten AG hatte die Lichtschächte der Schule neu gestaltet und sich dazu entschlossen, eine Permakultur anzulegen. Um die Artenvielfalt zu steigern, setzt man dort auf eine Mischung aus bodendeckenden Pflanzen, Sträuchern und Ranken. Gärtnereien und Eltern spendeten das Saatgut für die ersten Pflanzen, wie Johanna Kraus, pädagogische Fachkraft erzählte. Mittlerweile läuft das Projekt so erfolgreich, dass die Schüler ein gutes Dutzend verschiedener Saaten aus ihren Beeten gewinnen können. Die wurden in selbst gestalteten Tütchen auf der Preisverleihung verschenkt.

Außerdem wurden vier weitere Initiativen ausgezeichnet: Das Graf-Rasso-Gymnasium bekam 500 Euro. Mit ihrer Teilnahme an den BNE-Wandertagen (Bildung für nachhaltige Entwicklung) geben sie einen „ganzheitlichen Einblick, was es heißt, nachhaltig zu leben“, so die Jury. Bei ihren Wandertagen beschäftigen sich die Schüler mit Themen wie Klimawandel oder Armut.

Ökologisches und Soziales Projekt

Auch die Eugen-Papst-Schule Germering erhielt den Umweltpreis mitsamt 500 Euro. Die Schüler haben eine Hotline eingerichtet, an die sich Senioren und Menschen mit Mobilitätseinschränkung wenden können, falls Wertstoffe abgeholt werden müssen. Sie übernehmen die Abholung und fachgerechte Entsorgung. Laut Jury sei das Projekt damit „nicht nur ökologisch, sondern auch sozial“ und sorge für den Kontakt zwischen den Generationen.

Daneben wurden der Verein für innovative Bildung Maisach für die Errichtung eines Lerngartens mit 1500 Euro prämiert. Schulen können den Garten kostenlos für naturnahen Unterricht nutzen. Noch fehlt ein Brunnen zur Bewässerung. Für die gemeinsame Anlage von artenreichen Blühflächen wurden Brucker Land und Brucker Forum ebenfalls mit 1500 Euro ausgezeichnet. Patrick Tietz

