Mobbing via Whatsapp: Schule alarmiert

Von: Tobias Gehre

Teilen

Whatsapp-Icon auf dem Bildschirm eines Smartphones. © Fabian Sommer/dpa

Mobbing, Todesdrohungen, Kinderpornografie: An einem Gymnasium sind Schüler Opfer übler Attacken über WhatsApp geworden.

Fürstenfeldbruck – In der vermeintlichen Anonymität des Internets haben sich in den vergangenen Wochen verstörende Szenen am Viscardi-Gymnasiumin Fürstenfeldbruck abgespielt. Kinder wurden einer Gruppe des Kurznachrichtendienstes hinzugefügt und darin wüst beschimpft, beleidigt und sogar mit dem Tod bedroht. Chats schaukelten sich zu einer regelrechten Hetzjagd gegen einen Schüler hoch. Doch damit nicht genug: Manchen Schülern wurden auch kinderpornografische Bilder geschickt. Das geht aus einem Elternbrief hervor, mit dem die Schule Erziehungsberechtigte über die Vorgänge informiert.

Attacken von außerhalb?

Schulleiter Walter Zellmeier zeigt sich erschüttert. Im Schulleben seien Mobbing oder Bedrohung kein Thema am Viscardi. Anders sehe das im virtuellen Raum aus. Dort gebe es dieses Phänomen leider immer wieder. Im aktuellen Fall vermutet der Schulleiter, dass die Attacken von außerhalb der Schule kommen. Man bekomme aber natürlich längst nicht alles mit, was sich dort abspiele.

Zellmeier sieht auch die Eltern in der Verantwortung. „Die meisten Schüler sollten gar nicht in diesen Chats sein“, so der Pädagoge. WhatsApp dürfe etwa erst ab 16 Jahren genutzt werden. Oft seien aber schon Fünftklässler dabei.

Das Treiben des Nachwuchses im virtuellen Raum kann allerdings auch für die Eltern schnell handfeste Konsequenzen in der realen Welt haben. Werden strafbare Inhalte verschickt, werden diese oft automatisch auf dem Mobiltelefon gespeichert. Ist das auf die Eltern angemeldet können diese schnell ins Visier der Justiz geraten. Im aktuellen Fall am Viscardi-Gymnasium ist es aber offenbar noch nicht so weit. Der Brucker Polizei sind keine Anzeigen in diesem Zusammenhang bekannt.

Schule setzt vor allem auf Prävention

Die Schule ist dafür allerdings nicht zuständig, sagt Walter Zellmeier. Die Eltern müssten Anzeige erstatten, wenn ihr Kind bedroht werde oder etwa strafbare Inhalte wie Kinderpornografie geschickt bekommen.

Untätig bleibe die Schule aber nicht. Dort setzt man vor allem auf Prävention. „In unterschiedlichen Projekten zu Alltags- und Medienkompetenz werden über die Problematik aufgeklärt. „Und die Schule hat immer ein offenes Ohr.“

Auch der Elternbeirat ist in die Thematik eingebunden. Dessen Vorsitzende Inka Pawlow vermutet ebenfalls, dass die Attacken von außerhalb der Schulfamilie kommen. „Wir sind eigentlich stolz darauf, dass Mobbing an unserer Schule kein Thema ist“, sagt Pawlow. Um die Eltern über die Phänomene im Netz aufzuklären, organisiere der Beirat immer wieder Veranstaltungen. Auch Pawlow rät, bei potenziell strafrechtlich relevanten Vorfällen die Polizei einzuschalten.

Ein Verbot von Smartphones halten sowohl Schule als auch Elternbeirat für sinnlos. „Wir müssen auf einen verantwortungsvollen Umgang hinweisen“, sagt Inka Pawlow.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.