Schwierige Suche nach Areal für Tierheim

Landkreis FFB

Die Suche nach einem Grundstück für ein Tierheim geht weiter. Jetzt tauchte eine neue Idee auf.

Fürstenfeldbruck – Zuletzt hatte der Landkreis bei der Gewerkschaft für Tiere in Germering angeklopft. Die Hoffnung bestand darin, dass man ein Tierheim in deren Gnadenhof integrieren könnte. Allerdings erteilte die Gewerkschaft für Tiere eine freundliche, aber klare Absage: Die Ausrichtung eines Gnadenhofs sei eine völlig andere als die eines Tierheims. Während die Tierfreunde Brucker Land zwischenzeitlich eine Art Crowd-Funding gestartet haben, um an Geld zu kommen, will der Landkreis jetzt weiter nach einem geeigneten Grundstück suchen.

Der CSU-Kreisrat und Maisachs Bürgermeister Hans Seidl betonte im Kreisausschuss, dass man im Außenbereich suchen müsse. Vielleicht gebe es ja landwirtschaftliche Anwesen, die aufgegeben haben und so für ein Tierheim in Frage kämen. Sprich: Man sucht auch nach einem alten Gehöft weit draußen. Hans Werner Merk vom Veterinäramt berichtete erneut, dass die Grundstückssuche nicht gerade einfach sei.

Man wolle sich an die Gemeinden im Landkreis wenden. Wie Merk auf Nachfrage bestätigte, wären die Tierfreunde Brucker Land bereit, den Betrieb eines Tierheims zu übernehmen. Barbara Helmers (Grüne) betonte, dass es mit den bestehenden Einrichtungen so nicht mehr weitergehe. Das Heim der Tierfreunde Brucker Land, bekanntermaßen ohnehin beengt, liege zudem an einer Kreisstraße, die Situierung sei gefährlich. Und auch Sandra Meissner (FW) forderte: Es muss weitergehen. Kritik kam von Max Keil (ÖDP). Die Gewerkschaft für Tiere habe bei einem runden Tisch schon vor einem Jahr gesagt, dass sie kein Tierheim aufnehmen könne. Das Vorgehen bisher erscheine ihm ein wenig wie eine Verzögerungstaktik. Die Kreisverwaltung sei jetzt stark gefordert.

