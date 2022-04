Sicherheitstraining am Fliegerhorst

Die guten Seelen der Vereine: Er führt die Motorrad-Freunde an

Die Mitglieder unternehmen gemeinsame Touren und Ausflüge, wie hier zur Drachenhöhle Furth im Wald. © MSC

Wie kein Zweiter hat Horst Heina die Geschicke des Fürstenfeldbrucker Motorsportclubs (MSC) gelenkt. Seit bald drei Jahrzehnten bekleidet er das Amt des Vorsitzenden. Eine lange Zeit, in der sich nicht nur der Club, sondern auch der Motorsport an sich verändert hat.

Fürstenfeldbruck – In zwei Jahren ist es soweit. Dann kann Horst Heina mit den Vereinskollegen auf sein 30-Jähriges als MSC-Vorsitzender anstoßen. Ans Aufhören denkt der 77-Jährige bis dato jedoch nicht. Um zu verstehen, was Heina all die Jahre über antrieb – und bis heute antreibt – hilft ein Blick in die Vergangenheit. Seit seinem 18. Lebensjahr sitzt der 1944 geborene Horst Heina leidenschaftlich gerne auf Motorrädern. „Die erste war eine 500er-BMW“, erinnert er sich. Seitdem ist er mit allen bekannten Marken mindestens einmal unterwegs gewesen. Der Marke, die er bereits als junger Mann gefahren ist, ist er aber treu geblieben.

Einst fuhr er jährlich um die 30 000 Kilometer

Früher schaffte er sogar bis zu 30 000 Kilometer im Jahr. Heute legt Heina jährlich rund die Hälfte der Strecke zurück. Zum MSC kam der leidenschaftliche Motorradfahrer 1989 über einen Bekannten. Damals war der Club wesentlich kleiner als heute. „Als ich den Vorsitz im Jahr 1994 übernommen habe, hatten wir rund 80 Mitglieder. Heute sind es 244 mit einem Durchschnittsalter von 55,9 Jahren. „Der Club steht gut da“, sagt Heina.

Beschwerden von italienischen Kollegen

Heute sehe er den MSC eher als einen Gesellschaftsverein, bei dem Ausflüge und Clubabende im Vordergrund stehen. Der Verein knüpft dabei an eine Tradition an, die beim MSC schon in den Anfangsjahren großgeschrieben wurde. Von 1972 bis 1994 fand beispielsweise die Alpenstraßenfahrt statt. Die teilnehmenden Motorradfahrer mussten dabei verschiedene Ziele in den Alpen anfahren, die vom Club vorgegeben worden waren. Beliebt waren vor allem die Pässe.

Als Horst Heina dann den Vorsitz des Motorsportclubs Mitte der 1990er-Jahre übernahm, kam es zu einigen Beschwerden seitens italienischer Kommunen. „Ein paar Teilnehmer haben sich wohl nicht an die Regeln gehalten und sind verbotene Straßen gefahren“, erklärt Heina. Die Veranstaltung fand daraufhin nicht mehr statt.

Der Reiselaune der MSC-Mitglieder hat das aber nicht geschadet. Im Rahmen der Clubmeisterschaft steuern jährlich 30 bis 40 Mitglieder gemeinsam Ziele an. Insgesamt gibt es vier viertägige Ausflüge und acht Tagesausflüge. Pro Ziel erhalten die Teilnehmer einen Punkt. Zudem suchen sich die Fahrer noch individuelle Ziele aus, mit denen sie wiederum Punkte ergattern. Alles muss dabei mit einem Beweisfoto belegt werden. „Unsere Mitglieder sollen so das Fahren in Gruppen lernen und gemeinsam neue Ziel erkunden“, erklärt Heina.

Wichtig sind kurvige Routen

Unabhängig davon begeben sich die Mitglieder regelmäßig in privaten Kleingruppen auf die Straße. So auch Horst Heina. Mit Freunden aus dem Club war er schon in ganz Europa unterwegs, in Griechenland, Frankreich, Spanien und Norwegen. „Wichtig ist nur, dass es kurvig ist.“ „Ich fahre ungern Autobahn“, erzählt Heina. Selbst bei der Anreise nach Norwegen sind Horst Heina und seine Freunde gut 90 Prozent über Landstraßen gefahren.

Der Motorsportclub Fürstenfeldbruck veranstaltete Grasbahnrennen, wie hier auf der Postwiese im Jahr 1952. © MSC

Pro Reise legen sie zwischen 3000 und 4000 Kilometer zurück. Das Steckenpferd des Vereins ist aber das Fahrsicherheitstraining, das einmal im Jahr auf dem Gelände des Fliegerhorstes veranstaltet wird. An mehreren Tagen können hier Motorradfahrer, egal ob Anfänger oder Profi, für 95 Euro pro Tag inklusive Verpflegung sicheres Fahren im Straßenverkehr üben.

Eine Aufgabe, die Horst Heina sehr erfüllt: „Wenn ich am letzten Tag ein paar Worte sage, schaue ich in die freudigen Gesichter und merke, dass es sich wieder gelohnt hat.“ Enttäuscht sei bis jetzt noch niemand nach Hause gegangen – und teilweise nahmen die Leute bereits über zehnmal am Training teil. Auch in diesem Jahr könnte es wieder ein Sicherheitstraining geben, falls die Corona-Regelungen es zulassen.

Trotz seines fortgeschrittenen Alters denkt der 77-Jährige aktuell nicht daran, seine Aktivität im Verein einzustellen. „Ich habe mich dieser Aufgabe immer voll gewidmet und tue das auch heute noch gerne“, erklärt Heina. Wichtig ist ihm, zu betonen, dass er sich all die Jahre immer auf seine Vorstandschaft und die Mitglieder des Clubs verlassen konnte.

Und auch das Motorradfahren möchte der MSC-Vorsitzende so schnell nicht aufgeben – im Gegenteil. Vor Kurzem hat er sich eine neue Maschine bestellt, mit der er in die neue Saison startet. Ein größeres Reiseziel für den Sommer gibt es auch schon: Mit ein paar Freunden aus dem Club geht es für knapp zwei Wochen nach Schweden.

Vor über 70 Jahren startete der Motorsportclub die ersten gemeinsamen Touren

Die Begeisterung für Technik, Motorsport und Kreativität, gepaart mit der Aufbruchsstimmung nach der Währungsreform in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts, bildeten die Basis für die Gründung des „Motosportclubs 1949 Fürstenfeldbruck im ADAC“ am 16. August 1949. Genau 43 Mitglieder haben sich damals im Zuge der Satzung der „Wahrnehmung und Förderung des Kraftfahrwesens, Motorsports und des Tourismus“ verschrieben. Umgesetzt wird das Vorhaben bis heute durch sportliche, touristische und gesellschaftliche Veranstaltungen.



Ebenso steht die Förderung des kameradschaftlichen Vereinslebens im Mittelpunkt. „Die über 70 Jahre des Vereinslebens spiegeln dabei auch den Wandel der Zeit wider“, sagt Pressesprecher Bernhard Tauscher. Damals war das Motorrad lediglich ein Transportmittel und kein Freizeitgefährt, wie das heute der Fall ist. Zudem sei die Schrauber-Mentalität Ende der 1940er-Jahre mehr im Vordergrund gestanden. „Heute sind die meisten Mitglieder eher aus gesellschaftlichen oder touristischen Gründen bei uns. Was nicht heißt, dass es die Schrauber im Verein heute nicht mehr gibt“, sagt Tauscher, der seit neun Jahren Mitglied beim MSC ist.



Sportlich begann der Verein mit der Ausrichtung von Grasbahn- und Moto-Cross-Rennen sowie Slalomprüfungen. Seit jeher gehören gemeinsame motorisierte Reisen zum Clubleben dazu. Der Höhepunkt war die „Internationale ADAC Alpenstraßenfahrt“, die von 1972 bis 1993 stattfand.



Sicherheitstraining am Fliegerhorst

Bekannt ist der Club vor allem für sein Sicherheitstraining auf dem Fursty-Gelände, das 1984 erstmals veranstaltet wurde und sich in den Jahren zu einer Großveranstaltung entwickelt hat. „Sie ist durch ihre Einzigartigkeit zu einem Markenzeichen des Clubs geworden“, so Tauscher.



Intern richten die MSC-Mitglieder jährlich ihre Clubmeisterschaft aus. „Das soll dazu anregen, gemeinsam neue Ziele zu erkunden und nicht nur den Ammersee zu umrunden“, erklärt Tauscher. Was wiederum für einen gesunden Konkurrenzkampf unter den Mitgliedern sorge.



Bei Feiern zum Saisonauftakt und -abschluss, Sommerfesten und dem Stammtisch wird die Gemeinschaft im Verein zudem gestärkt. „Viele der Mitglieder erfreuen sich am Clubleben und sind engagiert dabei, wenn es um Gestaltung, Organisation und Arbeit geht“, so der 75-Jährige. Für ihn ist klar, dass der Verein heute nur so gut da steht, weil mit Horst Heina seit 1994 ein Präsident an der Spitze des Vereins ist, der die Mitglieder für anfallende Aufgaben motivieren kann. „Er ist zusammen mit der Vorstandschaft Seele, Vorbild und Treiber des MSC.“ chr



Vereinssteckbrief: Gegründet: 16. August 1949; Mitgliederzahl: 244; Internet: www.msc-ffb.de

