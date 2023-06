Brucker leiten Seemannsheim in Kamerun

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Zu Weihnachten bringen Karin Streicher (2.v.l.) und Markus Schildhauer (nicht auf dem Foto) auch mal Geschenke mit. Die Freude über all diese kleinen Gesten ist riesig. © tb

Sie haben ein offenes Ohr für Sorgen und schöne Erlebnisse. Und sie zaubern Seeleuten mit Kleinigkeiten ein Lächeln ins Gesicht. Seit vielen Jahren engagieren sich Karin Streicher und Markus Schildhauer bei der deutschen Seemannsmission. Für das Ehepaar ist es die beste Arbeit ihres Berufslebens. Eine Ausstellung in Bruck berichtet nun über ihre Erlebnisse.

Fürstenfeldbruck – „Einmal Seemannsmission, immer Seemannsmission“, sagt Markus Schildhauer. Der 64-Jährige sitzt in seinem Wohnzimmer – sozusagen auf Heimaturlaub. Denn nach der Stippvisite zum Evangelischen Kirchentag und in Bruck geht es bald wieder nach Douala, die größte Stadt Kameruns und eine Hafenstadt. Dort leitet Schildhauer mit seiner Ehefrau Karin Streicher ein Seemannsheim. Es ist eine Anlaufstelle für Besatzungsmitglieder von Container- und Handelsschiffen.

Karin Streicher und Markus Schildhauer sind die Leiter des Seemannheimes in Douala. © tb

Das Leben an Bord ist oft hart

„Das Leben und Arbeiten an Bord ist hart und entbehrungsreich“, sagt Schildhauer. 90 Tage ist die Belegschaft auf hoher See. Die Crew ist bunt zusammengewürfelt, oft sind es ärmere Menschen mit den verschiedensten Nationalitäten. Unter dem Kapitän herrscht eine strenge Hierarchie. Einsamkeit macht sich breit, oft auch psychische Belastung, weil man auch am Hafen nicht an Land kann oder darf und so rund um die Uhr mit den gleichen Menschen zusammen ist.

Ein offenes Ohr für die Besatzung

Für das seelische Wohl sorgt die Seemannsmission (siehe Kasten). „Wir bringen den Menschen Würde“, sagt Karin Streicher. „Wir sind da für sie, bei den Gesprächen hört niemand zu.“

Ein offenes Ohr haben – das ist eine der Hauptaufgaben. Die 60-Jährige erinnert sich an ein Gespräch mit einem Seemann von den Philippinen. „Er erzählte, dass er nach Hause fährt und zum ersten Mal sein Kind sieht.“ Da merke man, wie lange diese Menschen unterwegs seien – und nur selten Kontakt mit den Liebsten haben.

„Auf hoher See gibt es kein Netz“, sagt der 64-jährige Schildhauer. Daher versorgen die Mitarbeiter der Seemannsmission die Seeleute mit Telefonkarten, in den Heimen gibt es kostenloses Internet. Sie bringen Zeitungen mit, Schokolade und andere kleine Dinge, die Freude machen. Früher hatten sie Tauschkartons mit Büchern, heute sind es USB-Sticks mit Schmökerstoff in verschiedenen Sprachen. Sie wechseln Geld, dass die Menschen beim Landgang auch etwas einkaufen können.

Bei Ausgangsverbot kommen sie aufs Schiff

Oft ist die Zeit zu knapp um das Schiff zu verlassen. Oder der Kapitän oder Arbeitgeber verbietet es. Dann sehen die Seeleute den Hafen nur durchs Fenster – und die Missionsleute kommen dann eben an Bord. „Dann geht ein Lächeln über die Gesichter“, erzählt Schildhauer.

Doch lieber empfangen sie die Menschen in den Seemannsheimen. „In jedem steht ein Billardtisch, als Zeichen für ruhigen Boden“, erklärt der 64-Jährige. Es gibt Zimmer und Betten und meist auch Gastronomie. „Sie machen sich landfein, rasieren sich und ziehen den Overall aus“, berichtet Karin Streicher. So ist der Landgang fast ein bisschen wie Urlaub.

Der Gang zum Containerschiff gehört für Karin Streicher zu den wichtigsten Aufgaben. © tb

Als genau diesen Ankerplatz hat auch das Brucker Ehepaar das Seemannsheim in Douala kennengelernt. Das war 1994, als die ganze Familie in Kamerun Entwicklungshelfer war. Irgendwann brauchten sie eine Auszeit, und erhielten den Tipp, nach Douala zu fahren.

Sie lernten in dem Heim einen deutschen Pastor kennen und verbrachten ein schönes Wochenende. Denn Touristen sind gleichermaßen in den Heimen willkommen. Nachdem sie zurück in Deutschland waren und wieder arbeiteten, reifte der Wunsch, zum Ende des Berufslebens noch einmal ins Ausland zu gehen. „Am liebsten mit der Seemannsmission“, sagt Schildhauer.

Große Flüchtlingswelle hautnah miterlebt

Im Jahr 2014 kam das Angebot, ins Seemannsheim im ägyptischen Alexandria zu gehen. Sieben Jahre waren die beiden dort und erlebten die große Flüchtlingswelle mit, bei der auch die Handelsschiffe tausende von Menschen aus dem Meer retteten. Danach sollte Schluss sein, doch dann kam aus Douala ein Hilferuf. So übernahmen die beiden noch einmal das Heim, das ihnen so ans Herz gewachsen ist. Inzwischen haben sie ein Nachfolger-Ehepaar gefunden. Der Seemannsmission wollen die beiden aber treu bleiben – womöglich als Springer.

Ihre Erfahrungen teilen Karin Streicher und Markus Schildhauer online in einem Blog (www.schildhauer.net). Auch eine Ausstellung, die auf einen Fotowettbewerb der internationalen Transportergewerkschaft zurückgeht, erzählt vom Leben und Arbeiten an Bord. Seeleute haben Fotos gemacht und Texte dazu geschrieben.

Die Ausstellung von Karin Streicher und Markus Schildhauer war auf dem Evangelischen Kirchentag zu sehen und gastiert nun vom 25. Juni bis 16. Juli in der Erlöserkirche am Stockmeierweg. Eröffnet wird sie am Sonntag, 25. Juni, um 9.30 Uhr – dem Welttag der Seeleute – mit einem Seemannsgottesdienst.