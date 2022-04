Volksfest: Senioren genießen wieder Bierzelt-Flair

Von: Peter Loder

Vom Theresianum sind rund 20 Bewohner aufs Volksfest gekommen. Für die Daheimgebliebenen hat Anita Beer (M.) die Hendl mitgenommen. © Weber

Für viele Senioren in der Stadt gehört der Volksfestbesuch zu den Höhepunkten des Jahres. Nach zwei Jahren Abstinenz konnten sie der Einladung der Stadt wieder folgen. Bei zünftiger Blasmusik genossen die Brucker mit 75 Lenzen oder mehr im Bierzelt Hendl und Bier.

Fürstenfeldbruck – 4472 Bürger in der Kreisstadt sind älter als 75 Jahre. 1050 waren am Montag beim Seniorennachmittag im Volksfest-Bierzelt und ließen sich auf Rathauskosten ein halbes Hendl und eine Maß schmecken. Pech hatten diejenigen, die erst am heutigen Dienstag oder im Laufe des Jahres ihr 75. Wiegenfest feiern. Denn anders als etwa in Maisach, wo das Geburtsjahr ausschlaggebend für eine kostenlose Wiesn-Brotzeit ist, zählt in Bruck der tatsächliche Geburtstag als Stichtag. Kontrolliert wurde das am Bierzelt-Eingang, wo die im Rathaus für soziale Angelegenheiten zuständige Doreen Höltl und ihre Mitarbeiter die Ausweise überprüften.

Doch ganz so streng, wie es sich im Paragrafen-Deutsch liest, wird die Regel nicht umgesetzt. „Im Härtefall drücken wir schon mal ein Auge zu“, versicherte Höltl. Weshalb es für die meisten Besucher eine angenehme und leicht zu nehmende bürokratische Hürde war, als sie sich gestern nach entbehrungsreichen zwei Corona-Jahren mal wieder ein echtes Volksfest-Schmankerl gönnten. „Wir genießen es. Das Leben war noch nie so schön“, schwärmte Anastasia Boeck (82), die mit ihrer gleichaltrigen Freundin Renate Hunke im Zelt war. „Dieser Nachmittag hat uns so gefehlt.“

Ähnliche Glücksgefühle hatten auch rund 20 Bewohner des Theresianums. „Die Freude war riesengroß, als wir das Angebot machten“, berichtet die für die Koordination im Seniorenhaus zuständige Anita Beer. Für die Daheimgebliebenen wurden die im Festzelt gebratenen Hendl grillfrisch ins Alten- und Pflegeheim gebracht und dort zum Mittagessen serviert.

Vor Ort bei Bier und zu den Blasmusikklängen der Fliegerhorst-Kapelle aus Kaufbeuren schmetterten unterdessen die jung gebliebenen Senioren wie in alten Zeiten ein zünftiges „Prosit der Gemütlichkeit“. „Einmalig“, schwärmte der 89-jährige Helmut Lauerer. Er stieß mit seinem Sohn Peter (63) an, der ihn begleitete. „Endlich mal wieder raus aus dem Altenheim.“

Vermisst wurde von vielen Senioren die Bimmelbahn, die bislang zur Volksfestzeit vom Zelt in die Buchenau pendelte. Der Betreiber habe den Betrieb eingestellt, erklärte OB Erich Raff. „Wir bemühen uns, im nächsten Jahr einen neuen Anbieter zu finden.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.