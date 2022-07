Zu ihrem 96. Geburtstag sammelte sie Geld - jetzt stiftet Seniorin Bänke für die Kneipp-Insel

Von: Ingrid Zeilinger

Die Bäume wurden zurückgeschnitten. Nun kann man nach dem Kneippen im Becken noch gemütlich auf den Fluss schauen. © ochmann/privat

Seit vielen Jahren liegt Antonie Ochmann die Kneipp-Insel am Herzen. Teilweise täglich läuft die Bruckerin dorthin, um im Tretbecken ihre Runden zu drehen.

Fürstenfeldbruck – Doch immer wieder ärgerte sie sich über den Zustand der an der Amper gelegenen Anlage: Rückstände von Feiern, zu wenig Bänke zum Verweilen, und wild wachsende Bäume und Sträucher, die den Blick auf den Fluss verhinderten.

Geld zum 96. Geburtstag

Also ergriff die Seniorin selbst die Initiative. Zu ihrem 96. Geburtstag sammelte sie Geld für die Anlage – in einer liebevoll von ihrem Neffen gestalteten Box mit Stadtfähnchen und Bankerl obendrauf. „Es ist so viel zusammengekommen, dass es für vier Bänke gereicht hat“, freut sie sich. Und die stehen inzwischen auf der Kneipp-Insel. Eine davon ist im Osten situiert. „Sie wird gut angenommen, weil man einen Blick bis zur Amperbrücke hat“, erzählt Ochmann. Und von den Doppelbank im Norden könne man die Boote und Schwimmer auf der Amper beobachten – weil inzwischen auch die Bäume so zurückgeschnitten wurden, dass sie die Sicht auf den Fluss freigeben.

Verhandlungserfolg

Das ist ein weiterer Verhandlungserfolg der umtriebigen Seniorin. Ferner hat sie erreicht, dass die Wege verbreitert wurden und nun auch Kinderwagen und Rollstuhl zur Kneipp-Insel gelangen. Nur der Weg vom Silbersteg zur Anlage fehlt noch. Aber zumindest hat eine Bekannte Ochmanns, die in Fürstenfeldbruck immer wieder eifrig Müll aufsammelt, den Platz mit ihren Metall-Büchsen ausgestattet. Diese sollen die Menschen davon abhalten, ihre Zigarettenstummel einfach in die Natur zu werfen.

Was sie allerdings nicht verhindern können, sind die Partys auf der Kneipp-Insel. „Es ist eine zweite Feierstelle entstanden“, berichtet die Müll-Sammlerin. Dass dort unter anderem wild gegrillt wird, sorgt auch Antonie Ochmann. Denn sie will nicht, dass die neu aufgestellten Bürgerbänke gleich wieder kaputt sind. Zumal die Seniorin noch eine Einweihungsfeier plant.

