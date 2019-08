Motorradfahrer will Restaurant-Gästen imponieren und landet im Krankenhaus

Das ging nach hinten los. Ein Motorradfahrer ist bei dem Versuch, Restaurant-Gästen am Brucker Hauptplatz zu imponieren, gestürzt.

Montag, kurz nach 21 Uhr: Auf den Freischankflächen am Hauptplatz in Fürstenfeldbruck genießen viele Gäste den milden Sommerabend. Ein Motorradfahrer will das große Publikum wohl für eine Showeinlage nutzen. Das Manöver geht schief. Der Emmeringer (23) landet unsanft auf dem Boden.

Mit einer Schürfwunde an der Hüfte begibt er sich nach erster notärztlicher Versorgung in die Klinik. Das Motorrad hat Schrammen und Kratzer abbekommen. Die Polizei gibt den Sachschaden mit rund 1000 Euro an. Auch der Tank ist beschädigt. Die Feuerwehr muss die ausgelaufenen Kraft- und Schmierstoffe binden und beseitigen.

