Sie halfen über 2500 Frauen in Nepal

Von: Max-Joseph Kronenbitter

In einer der Außenstationen des Dhulikhel-Hospitals untersucht Moritz Schwoerer eine nepalesische Frau. © Privat

Dass Vorsorgeuntersuchungen Leben retten, ist hierzulande hinreichend bekannt – in Nepal dagegen eher nicht.

Fürstenfeldbruck – Der Rotary-Club hat jetzt ein Programm abgeschlossen, das nicht nur diese vorbeugenden Maßnahmen gegen Gebärmutterhalskrebs bekannt macht, sondern auch die nötigen Untersuchungen und Behandlungen ermöglicht.

Wenn der Schamane bei unerklärlichen Schmerzen keine Abhilfe zu schaffen vermag, sind für viele Nepali die medizinischen Möglichkeiten zur Heilung erschöpft. Das zu ändern hat sich der Rotary-Club Fürstenfeldbruck vor zwei Jahren auf die Fahne geschrieben und mit dem „Vorsorgeprogramm Gebärmutterhalskrebs in Nepal“ das größte eigenständige Projekt in seiner über 50-jährigen Clubgeschichte gestartet.

Weite Wege zu medizinischer Hilfe

„Dass sich Frauen überhaupt bis zu eineinhalb Tage lang in Flip-Flops auf den Weg machen, um zu einer der 20 Außenstationen des Krankenhauses in Dhulikhel kommen, ist schon nicht so einfach“, erzählt Moritz Schwoerer, Chefarzt der Brucker Frauenklinik. Die Stadt Dhulikhel liegt 25 Kilometer östlich von Kathmandu auf 1500 Metern Höhe und ist stark von der Klinik und der Universität geprägt. Aus ihren Dörfern dorthin zu kommen, ist für viele Nepali nicht darstellbar. Deswegen gibt es die Außenstationen. Aushänge, die für die Gesundheit von Frauen werben, machen auf Termine in den Stationen aufmerksam, in denen dann unterschiedliche Fachärzte stundenweise praktizieren.

„Die meisten Frauen haben keinerlei anatomische Kenntnisse, die müssen wir zuerst einmal über das Vorgehen bei den Untersuchungen aufklären“, so der Gynäkologe Moritz Schwoerer. Sollten dabei Viren oder Krebsvorstufen diagnostiziert werden, können kleinere Behandlungen direkt vor Ort durchgeführt werden. Größere Eingriffe müssen allerdings immer noch im Krankenhaus erfolgen.

In Nepal kommt Gebärmutterhalskrebs noch sehr viel häufiger vor als in Mitteleuropa und stellt eine der häufigsten krebsbedingten Todesursachen für Frauen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren dar. Mit den Spenden seien Tests, Geräte und anderes, dauerhaft verwendbares Material angeschafft und somit über 2500 Frauen innerhalb von eineinhalb Jahren erreicht worden. Im Interesse der Nachhaltigkeit wurde damit auch die Ausbildung von örtlichen Krankenschwestern finanziert. Ein wichtiger Partner sei dabei der Rotary-Club Dhulikhel gewesen.

Fast 70 000 US-Dollar fließen in das Projekt

Zur Finanzierung dieses Engagements hat der Rotary-Club tief in seine Tasche gegriffen. „Neben den Spenden der Mitglieder hat dazu auch der Erlös aus dem Christbaumverkauf beigetragen, den der Club jährlich im Advent Grafrather Wald veranstaltet“, so Dirk Eikemeier. In seine damalige Präsidentschaft fiel der Startschuss, für dieses Projekt. „Auslöser war, nach vielen Spendenprojekten auf regionaler Ebene auch wieder mal was Internationales zu machen“, berichtet der Rotarier weiter.

Nicht zuletzt, weil der örtliche Beitrag, den die Gilchinger Stiftung Namasté und der Rotary-Distrikt 1841 aufbesserten, durch die Einbindung in die internationale Rotary-Organisation vervielfacht wurde, kamen 68 100 US Dollar zusammen. Das Geld ist in guten Händen. „Die Förderrichtlinien von Rotary International sind streng und die Beantragung ist enorm aufwendig“, erklärt Otto Kolbe, der sich beim Brucker Club seit zehn Jahren um die verschiedenen Wohltätigkeitsprojekte kümmert.

Von der Spende zum Engagement

Als Tourist war der Chefarzt der Fürstenfeldbrucker Frauenklinik noch nie in Nepal – dafür aber, um sich als Spezialist für gynäkologische Onkologie (Krebserkrankungen) medizinisch zu engagieren. Auslöser war eine Spende der Familie an die Gilchinger Stiftung Namasté. „Das Ehepaar Schmehl hat mich daraufhin auch um fachliche Unterstützung gebeten“, erzählt Moritz Schwoerer.



Seit 2018 war der Mediziner schon sechs Mal in Nepal – nicht nur, um in den Außenstationen selbst Untersuchungen durchzuführen, sondern auch, um internationale, onkologische Kongresse und Fortbildungen für örtliche Mediziner durchzuführen. „Die Menschen in Nepal sind wahnsinnig freundlich und freuen sich, wenn man sie unterstützt“, so der Arzt. „Zudem ist Nepal politisch stabil, es gibt keine Malaria und Buddhisten und Hinduisten kommen friedlich miteinander aus.“ Gute Rahmenbedingungen also für ein nachhaltiges Rotary-Entwicklungshilfeprojekt. mjk

