So eine Sauerei: Müllberge an der Amper

Von: Tobias Gehre

Alles stehen und liegen lassen haben Feierwütige an der Amper. © Privat

Die Tage werden wärmer, die Nächte lauer. Das zieht vor allem an den Wochenenden viele feierwütige Menschen nach draußen. Das hat Folgen.

Fürstenfeldbruck – Oft herrscht danach Katerstimmung – nicht nur bei denen, die gefeiert haben, sondern vor allem bei den Bauhöfen, die die Überreste der Partys wegräumen müssen.

Ein krasses Beispiel dafür hat Tagblatt-Leserin Gertrud Baier vor kurzem in Fürstenfeldbruck an der Amper dokumentiert. Am Picknick-Platz an der Amper nahe der Schöngeisinger Straße türmte sich an einem Sonntagmorgen der Müll. Auf einem Tisch stapelten sich leere Flaschen, Gläser, Dosen – sogar rohes Fleisch lag noch auf den Tellern. Als hätte die feiernde Meute schlagartig das Weite gesucht.

Einen riesigen Haufen Müll warfen Unbekannte neben diesen Mülleimer. © Privat

An den Mülleimern sah es nicht viel besser aus. Neben den hoffnungslos überfüllten Behältern türmte sich sogar der Hausmüll.

Für den Brucker Bauhofleiter Peter Langenegger ist das nichts Neues. Doch das Ausmaß der Verwüstungen nehme zu. „Wir kommen oft nicht mehr nach mit dem Aufräumen“, sagt der Bauhof-Chef. In der Corona-Zeit sei die Problematik schlimmer geworden. Die Hoffnung, dass es nach der Pandemie wieder besser würde, habe sich bisher leider nicht erfüllt.

Auch Hausmüll wird laut Langenegger immer öfter an öffentlichen Mülleimern abgekippt. Mit den Hinterlassenschaften von Feiernden kommt da einiges zusammen. An warmen Wochenenden sammeln die Bauhof-Mitarbeiter rund 25 Kubikmeter ein. Und der Sommer beginnt erst. tog

