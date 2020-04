So einen ersten Schultag gab es noch nie

Am Montag öffnen die Schulen wieder ihre Tore – zumindest für jene Schüler, die heuer ihren Abschluss machen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Hygiene- und Abstandsregeln müssen unbedingt eingehalten werden. Schulleiter und Lehrer stehen vor der Herausforderung ihres Lebens.

Fürstenfeldbruck – Noch herrscht seltsame Stille in der Schule. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Gut 150 Jugendliche werden die Mittelschule Puchheim ab Montag wieder mit Leben füllen. Bis dahin muss alles passen. Die Wege für die Schüler, Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln – all das hat Schulleiter Jochen Fuchs unter einen Hut zu bringen. Und dann müssen seine Lehrer ihre Schüler ja noch bestmöglich auf ihren Abschluss vorbereiten. „Es ist schon eine große Herausforderung“, sagt Fuchs.

Um Unterricht und Corona-Vorsorge gleichzeitig zu schultern, wird es in der Mittelschule Puchheim ab Montag ein Drei-Schicht-System geben. In der Früh kommen als erstes die Zehntklässler, anschließend die neunten Regelklassen und am Nachmittag werden die so genannten M-Klassen unterrichtet, die heuer freiwillig ihren Quali machen möchten. Die Klassen selbst wurden in Achter- und Neuner-Gruppen aufgeteilt

Genau geregelt ist auch der Weg in die Schule. Die Gruppen treffen sich mit ihren Lehrern außerhalb und gehen dann gemeinsam – natürlich mit dem nötigen Abstand – zu ihren Klassenzimmern. So soll verhindert werden, dass sich verschiedene Gruppen über den Weg laufen. Am Eingang wird zudem Desinfektionsmittel bereitgestellt. Während des Unterrichts müssen die Jugendlichen Masken tragen. Wer keine eigene hat, der bekommt von der Schule eine gestellt.

Viele Eltern sind besorgt

Trotz der vielen Sicherheitsmaßnahmen sind viele Eltern besorgt. Immer wieder bekomme er Anrufe, ob die Schüler auch wirklich gut vor einer Infektion geschützt werden könnten, sagt Jochen Fuchs. Auch am Carl-Spitzweg-Gymnasium in Germering laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Wie in Puchheim soll dort ebenfalls unbedingt vermieden werden, dass sich die Wege verschiedener Gruppen kreuzen. Schulleiterin Rita Bovenz will die Schülerströme durch die Nutzung verschiedener Treppenhäuser in geordnete Bahnen lenken.

Betreten sollen die Jugendlichen das Gymnasium jeweils durch den Eingang, der ihrem Klassenzimmer am nächsten liegt. Um den nötigen Abstand einzuhalten, könne man zudem Trennwände entfernen. Vorgesorgt hat das Gymnasium auch für den Fall, dass Schüler während des Unterrichts plötzlich Corona-Symptome zeigen. „Wir haben einen Extra-Raum eingerichtet“, sagt Rita Bovenz

In diesem Zimmer können Schüler auf einen Arzt oder eine Abholperson warten, sagt Rita Bovenz. Vorbereitet ist die Schule auch für den Fall, dass die Chefin und ihre Vertretung ausfallen. „Dann übernimmt die dienstälteste Lehrkraft“, erklärt die Schulleiterin.

Sieben Abschlussklassen

Auf insgesamt sieben Abschlussklassen bereitet sich die Orlando-di-Lasso-Realschule in Maisach vor. Rund 190 Schüler müssen dort nächste Woche wieder antreten. Sie werden auf 14 Gruppen aufgeteilt, um den gebotenen Abstand einhalten zu können, erklärt Schulleiterin Doris Lux. Die Räume werden mit Seife und Papiertüchern bestückt. „Jeder soll sich jederzeit die Hände waschen können“, sagt Lux. Gefragt sei jetzt vor allem Improvisationstalent. „Auf so etwas wird man nicht vorbereitet.“ Ihr ist vor allem eine klare Kommunikation der Regeln und Abläufe wichtig.

Das sieht man auch beim Schulamt in Fürstenfeldbruck so. Die Mitarbeiter dort sind so etwas wie Vermittler zwischen dem Kultusministerium und den Schulen. Hygiene, Gruppeneinteilung, Personalfragen, Prüfungsformate: Von Lehrern und Direktoren gebe es viele Fragen zu den unzähligen coronabedingten Schreiben aus dem Ministerium, erklärt Amtsleiterin Bettina Betz. Um die Vorlaufzeit vor dem Neustart ist Betz sehr froh. „Es ist knapp, aber das schaffen wir“, sagt sie. Aus dem Start für die Abschlussklassen erhofft sich die Schulamtsleiterin auch wichtige Erkenntnisse für die Wiederaufnahme des Unterrichts der anderen Schüler. Man müsse sehen, wie die Konzepte funktionieren und dann Schlüsse daraus ziehen. Betz: „Das werden wertvolle Erfahrungen.“