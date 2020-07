So lecker war’s beim Gaumenkitzel

Volksfest und Marktsonntage finden coronabedingt heuer nicht statt. Um wenigstens ein gastronomisches Ereignis in die Stadt zu bringen, hatte Andreas Rothenberger über das Brucker Netz auf dem Niederbronner Platz den „Gaumenkitzel“ organisiert.

Fürstenfeldbruck – Die Anbieter des Online-Marktes regionaler Produkte waren ebenso zufrieden wie die Besucher. Eine Wiederholung des Gaumenkitzels, auch an anderer Stelle in der Stadt, ist für die meisten vorstellbar.

+ Gut beschäftigt am Burger-Grill war Gaumenkitzel-Organisator Andreas Rothenberger. © Peter Weber

„Die Atmosphäre ist angenehm, kein Gedränge.“ Barbara Schnell genoss es, in aller Ruhe zu kosten und sich beraten zu lassen. „Es ist eine Mischung, die hier angeboten wird“, stellt Schnell außerdem fest. Selbstproduziertes Speiseeis, Whiskey und Liköre, Weine und Produkte eines Hofladens. Vor allem eines begeistert sie: „Die Burger von Rothenberger waren schon das Kommen wert.“

Dass sie den Burger nicht an Tischen und Bänken essen kann, stört sie nicht. Wegen der Coronaauflagen wäre es sowieso nicht erlaubt gewesen. „Es gibt ja genügend Sitzgelegenheiten.“ Auf den Bänken am Niederbronner Platz herrschte gut Betrieb, unter Einhaltung der aktuellen Regeln.

+ Gleich ums Eck rum wohnt Kai Otto (r.). Bei Viola und Andreas Schmid kaufte er ein. © Peter Weber

„Wir freuen uns, dass so viel los ist.“ Für Viola und Andreas Schmid, die einen Hofladen in Aich betreiben, war es wichtig „ganz allgemein zu zeigen, dass es nach den vielen Beschränkungen weitergeht“. Es sei schön, dass man sich Zeit nehmen kann für die Leute und die Besucher das ebenso empfinden. „Die Entscheidung, am Gaumenkitzel teilzunehmen, war jedenfalls richtig“, sagt Andreas Schmid. Das Brucker Netz habe sich gut zeigen können.

Für den Fürstenfeldbrucker Kai Otte war der Gaumenkitzel auch Gelegenheit, seinen Wochenendeinkauf zu ergänzen. Fürs Tagblatt gewährte einen Einblick: Likör, Senf, Eier, Nudeln. „Ich wohne ganz in der Nähe“, erzählt der 40-Jährige. Da sei die Gelegenheit günstig gewesen für einen spontanen Besuch. Zudem habe er die Ankündigung in der Zeitung und auf Facebook gesehen. „So etwas darf es gerne wieder geben“, lobte Otte den Gaumenkitzel.

Dessen Organisator Rothenberger sah sich in seinem Bemühen bestätigt, den Gaumenkitzel auf die Beine zu stellen. „Es war immer etwas los“, berichtete er zufrieden. Es habe Sinn gemacht, einen Tag rund um lokale Produkte zu gestalten. „Luft nach oben gibt es natürlich“, so Rothenberger. Ein Stand mit Bier oder Cocktails wäre sicher gut angekommen. Doch auch so stand sein Fazit aus den sieben Stunden fest: „Wir würden es gerne wiederholen.“ Man wolle damit Mut machen: „Der Stadt tun ein paar kleine Events sehr gut.“